«Убийца орков». Литовцы приобрели для ВСУ 110 антидроновых ружей

14 июня, 06:12
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Антидроновые ружья EDM4S (Фото:Andrius Tapinas/Twitter)

Антидроновые ружья EDM4S (Фото:Andrius Tapinas/Twitter)

Литовский телеведущий и общественный деятель Андрюс Тапинас сообщил, что общественность Литвы приобрели для Украины 110 мощных антидроновых ружей EDM4S.

Общая стоимость ружей превышает 1,5 миллиона евро.

Ружья будут доставлены в Украину в ближайшее время. Их распределят между 35 подразделения ВСУ.

«Мы прозвали их Оркрист — Убийца орков. Толкин бы заценил», — заявил Тапинас.

Видео дня
https://twitter.com/AndriusTapinas/status/1536342733987516418
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Литовский телеведущий, основатель Laisvės TV и общественный деятель Андрюс Тапинас за три дня собрал 5 млн евро на беспилотник Bayraktar TB2 для защитников Украины.

Кампания по сбору средств стартовала 25 мая, а вечером 28 мая во время специального эфира журналист уже собрал необходимую сумму.

Турция решила бесплатно передать ударный беспилотник Bayraktar TB2, деньги на который собирали в Литве, чтобы передать его Украине.

Собранные деньги Литва намерена закупить боеприпасы для беспилотника, а также потратить на поддержку Украины.

https://www.youtube.com/embed/Ty7kTsdfYk4
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Литва Поставки оружия Война в Украине Дроны Война России против Украины

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