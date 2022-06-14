«Убийца орков». Литовцы приобрели для ВСУ 110 антидроновых ружей 14 июня, 06:12 Цей матеріал також доступний українською Антидроновые ружья EDM4S (Фото:Andrius Tapinas/Twitter)

Литовский телеведущий и общественный деятель Андрюс Тапинас сообщил, что общественность Литвы приобрели для Украины 110 мощных антидроновых ружей EDM4S.



Общая стоимость ружей превышает 1,5 миллиона евро.

Ружья будут доставлены в Украину в ближайшее время. Их распределят между 35 подразделения ВСУ.

«Мы прозвали их Оркрист — Убийца орков. Толкин бы заценил», — заявил Тапинас.

Видео дня

Литовский телеведущий, основатель Laisvės TV и общественный деятель Андрюс Тапинас за три дня собрал 5 млн евро на беспилотник Bayraktar TB2 для защитников Украины.

Кампания по сбору средств стартовала 25 мая, а вечером 28 мая во время специального эфира журналист уже собрал необходимую сумму.

Турция решила бесплатно передать ударный беспилотник Bayraktar TB2, деньги на который собирали в Литве, чтобы передать его Украине.

Собранные деньги Литва намерена закупить боеприпасы для беспилотника, а также потратить на поддержку Украины.

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