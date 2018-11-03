Лионеля Месси и его отца обвинили в отмывании денег через благотворительный фонд

Лионель Месси и его отец отрицают обвинения в свой адрес

В Аргентине выдвинули обвинения против футболиста Барселоны Лионеля Месси и его отца Хорхе.

Аргентинский прокурор Пабло Турано попросил провести проверку благотворительного фонда Leo Messi в связи с подозрением по отмыванию денег, сообщает La Repubblica.

Обвинения против Месси были выдвинуты после того, как неделей ранее один из бывших сотрудников фонда сообщил суду о махинациях с деньгами, которые должны были использоваться для социальных проектов.

Месси и его отец отвергают все обвинения, заявив, что "жалоба лишена всякого основания".

В июле 2016 года аргентинского нападающего и его отца приговорили к 21 месяцу тюрьмы по делу о неуплате налогов. Следствие считает, что в период с 2007 по 2009 год футболист и его отец сокрыли от налоговых органов порядка 4,1 млн евро.

Перед этим СМИ узнали об офшорных компаниях Месси в Белизе и Уругвае, по делу о которых он обвинялся в уклонении от уплаты налогов на сумму порядка 6,5 млн долларов.

После этого обвинение согласилось заменить 21 месяц тюремного срока денежным штрафом в размере 500 тысяч евро.

Игрок избежал тюремного заключения, поскольку в Испании срок наказания до двух лет за экономические преступления не карается реальным лишением свободы.