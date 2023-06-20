Ближе к границе с Польшей. Еще в одной области Беларуси начали строить «линию Хренина» — Беларускі Гаюн 20 июня, 16:05 В Брестской области Беларуси начали возводить опорный пункт (Фото:Беларускі Гаюн)

В Брестской области Беларуси начали строить так называемую «линию Хренина», которая включает опорные пункты, окопы и блиндажи.

По данным мониторинговой группы Беларускі Гаюн, заградительные сооружения возводят недалеко от деревни Жабинка в 28 км от границы с Польшей и в 47 км от границы с Украиной.

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Отмечается, что начались работы по инженерному оборудованию огневых позиций, которые включают в себя строительство системы окопов, траншей и блиндажей.

«Исходя из масштабов строительства можно сделать вывод, что речь идет о строительстве как минимум опорного пункта, который может быть частью укрепленного района», — говорится в сообщении.

На строительстве опорного пункта задействована, в том числе и тяжелая строительная техника. Для его оборудования планируют также использовать «зубы дракона», автомобильные покрышки, доски, бревна, а также бетонные блоки.

Уточняется, что в работах принимают участие как гражданские строители, так и белорусские военные.

18 мая белорусский диктатор Александр Лукашенко назвал «фейком» контрнаступление украинских войск, но все же решил построить фортификационные сооружения возле трассы М8 по направлению к границе с Украиной.

Тогда появилось видео, где в Гомельской области Беларуси, в 20 км от границы с Украиной, появились бетонные «зубы дракона».



