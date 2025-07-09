Линда Яккарино уходит с должности генерального директора соцсети X

Генеральный директор соцсети X Линда Яккарино заявила, что уходит с должности после двух лет управления платформой, которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску .

Об этом в среду, 9 июля, написало агентство Associated Press.

В среду Яккарино опубликовала положительное сообщение о своем пребывании в должности в компании и сказала, что «лучшее еще впереди, поскольку X открывает новую главу с компанией Маска по искусственному интеллекту xAI, которая создала чат-бот Grok».

Как добавляет AP, Маск нанял Яккарино в мае 2023 года после того, как в конце 2022 года купил Twitter за 44 миллиарда долларов. Тогда он сказал, что роль Яккарино будет сосредоточена в основном на управлении бизнес-операциями компании.

8 января, выступая с речью на CES 2025 в Лас-Вегасе, Яккарино похвалила Meta и Марка Цукерберга из-за последних изменений в политике компании, которые отменяют фактчекинг и ослабляют модерацию в Facebook, Instagram и Threads.

И генеральный директор, и владелец X Илон Маск всегда активно продвигали функцию проверки фактов на основе заметок пользователей, которая функционировала на их платформе. Руководитель X считает желание Meta последовать этому примеру правильным.

Агентство AP сообщало, что Линда Яккарино почти 12 лет проработала в массмедийной корпорации NBCUniversal. В описании компании сказано, что с 2011 года ее команда заработала на рекламе более 100 миллиардов долларов. До NBC она почти 20 лет работала в международной развлекательной компании Turner.