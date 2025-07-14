В США Верховный суд разблокировал план Трампа по массовым увольнениям в Минобразования страны

Президент Трамп может приступить к реализации плана по массовым увольнениям в Минобразования США (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

В своем постановлении Верховный суд отменил решение суда низшей инстанции, которое на неопределенный срок приостановило указ Трампа о ликвидации Минобразования — на время рассмотрения искового заявления.

Судья Соня Сотомайор, старший либеральный член Верховного суда, заявила, что ее коллеги приняли «неоправданное» решение позволить Трампу приступить к расформированию Минобразования США — поскольку право на это имеет только Конгресс.

«Большинство либо сознательно закрывает глаза на последствия своего решения, либо наивно, но в любом случае угроза разделению властей, закрепленному в нашей Конституции, является серьезной», — заявила она и ее особое мнение поддержали два других либеральных члена Верховного суда.

Министр образования США Линда МакМакмэн, напротив, в своем заявлении охарактеризовала решение Верховного суда как «значительную победу для студентов и семей».

«Мы проведем сокращение штата, чтобы повысить эффективность и подотчетность и обеспечить направление ресурсов туда, где они наиболее важны — студентам, родителям и учителям», — сказала она.

20 марта 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ, положивший начало процессу ликвидации Министерства образования США, выполняя одно из своих предвыборных обещаний.

Согласно указу, глава ведомства Линда Макмэн должна предпринять все законные шаги для его закрытия и передачи его полномочий штатам и местным сообществам, сохранив при этом ключевые образовательные программы. нижестоящие суды заблокировали эту инициативу, отметив, что Министерство образования было создано Конгрессом.

Однако позднее Окружной судья США Мён Джин Джон, назначенный на эту должность бывшим президентом Джо Байденом, на неопределенный срок приостановил планы Трампа по ликвидации агентства и обязал администрацию восстановить на работе около 1,4 тысячи сотрудников ведомства на работе.

2 мая агентство Reuters сообщило, что представители администрации Трампа презентовала проект федерального бюджета, предусматривающий сокращение государственных расходов на $163 млрд в 2026 году.

По данным издания, речь идет об уменьшении финансирования в сферах образования и жилищного строительства США — при этом в Белом доме запланировали в 2026-м увеличение расходов на оборону и безопасность границ страны.

«По данным Административно-бюджетного управления Белого дома, внутренняя безопасность получит почти на 65% больше финансирования, тогда как необоронные дискреционные расходы сократятся на 23% — до самого низкого уровня с 2017 года», — написало Reuters.