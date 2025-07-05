Британская разведка проанализировала, как ликвидация генерал-майора Гудкова повлияет на управление в армии РФ

Стенд с портретом ликвидированного генерала Михаила Гудкова во Владивостоке, Россия, 3 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Tatiana Meel)

Генерал-майор, заместитель главнокомандующего ВМФ России Михаил Гудков стал вторым высокопоставленным российским офицером, которого Украина ликвидировала с начала 2025 года, сообщает разведка Минобороны Британии в субботу, 5 июля.

По данным разведки, с лета 2024 года были ликвидированы уже пять высокопоставленных российских военных и 16 — с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Аналитики считают, что такие потери могут негативно повлиять на систему управления в российской армии.

«Потеря такого количества высокопоставленных офицеров, вероятно, подорвала систему командования и управления в некоторых подразделениях вооруженных сил России. Это, вероятно, привело к тактическим и оперативным трудностям России во время войны», — указано в сообщении.

3 июля в России подтвердили, что заместитель командующего военно-морского флота РФ Михаил Гудков погиб. Известно, что он был убит в результате украинского ракетного удара по Курской области.

Гудков стал самой высокопоставленной потерей для вооруженных сил России по должностному уровню с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

В декабре 2024 года в Москве в результате подрыва заминированного самоката возле дома погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По званию он выше Гудкова, но его должность и полномочия были уже.