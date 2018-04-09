Лидеры венгерских партий, проигравших на парламентских выборах, уйдут в отставку

Глава венгерской оппозиционной партии Габор Она с женой голосует на парламентских выборах

Руководство оппозиционных венгерских партий, проигравших на выборах в парламент партии ФИДЕС, уйдет в отставку. Об этом сообщает Reuters.

Самой сильной оппозиционной партией в новом парламенте считается правая националистическая партия Йоббик. Одним из пунктов их предвыборной кампании было повышение заработной платы, чтобы вернуть в страну сотни тысяч венгров, выехавших из Венгрии в Западную Европу.

Лидер партии Йоббик Габор Вона заявил, что он предложит свою отставку после поражения.

"Цель Йоббика – победить на выборах и инициировать изменения в правительстве – не достигнута. ФИДЕС выиграл. Он снова выиграл", – сказал он.

Все руководство социалистов также пошло в отставку.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии и лидер партии ФИДЕС Виктор Орбан объявил о победе на выборах.

По подсчетам 93 процентов голосов, Национальное избирательное бюро Венгрии прогнозирует, что ФИДЕС получит 133 места в парламенте, что составляет почти две трети (всего в парламенте 199 мест). Националистическая партия Йоббик, по прогнозам, выигрывает 26 мест, тогда как социалисты займут третье место и получат в парламенте 20 мест. Ожидается, что две меньшие левые партии, DK и LMP, получат девять и восемь мест соответственно.