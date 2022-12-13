Единогласное решение. Лидеры групп Европарламента договорились снять с должности подозреваемую в коррупции вице-президента 13 декабря, 12:22 Ева Кайли (Фото:European Union 2022 — Source: EP/­Handout via REUTERS)

Во вторник, 13 декабря главы всех политических групп Европарламента договорились снять с должности вице-президента Еву Кайли, которую заподозрили в коррупции.

Об этом сообщает DW.

Президент Европарламента Роберта Метсола подтвердила «единогласное решение».

9 декабря, по данным издания Le Soir, одного из 14 вице-президентов Европарламента, представительницу Греции социал-демократку Еву Кайли задержали по подозрению в коррупции. Агенты Центрального управления по борьбе с коррупцией провели более 15 обысков в Брюсселе и задержали для допроса четырех человек. У одного из бывших евродепутатов во время обыска обнаружили около 600 тысяч евро наличными.

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До этого агентство Bloomberg сообщило, что бельгийские правоохранители ведут масштабное расследование предполагаемого подкупа чиновников Европарламента неназванной страной Персидского залива путем взяток или дорогих подарков. По данным Le Soir, речь о Катаре, где сейчас проходит финальная стадия чемпионата мира по футболу.

11 декабря стало известно, что Кайли и еще три человека были обвинены и заключены под стражу в Бельгии по делу о коррупционных связях с Катаром.