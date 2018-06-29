29 июня 2018, пятница

Лидеры Евросоюза договорились о миграционной политике

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Туск сообщил, что лидеры ЕС смогли договориться

Туск сообщил, что лидеры ЕС смогли договориться

Глава Европейского Совета Дональд Туск заявил о том, что после ночных переговоров страны Евросоюза смогли договориться о единой политике в отношении беженцев.

"Лидеры ЕС утвердили официальное заявление, включающее договоренности по мигрантам", - заявил Туск.

Ранее руководство Италии заблокировало выводы саммита глав государств Европейского союза, который 28-29 июня проходит в Брюсселе.

Причиной стало недовольство руководства Италии о решении по распределению беженцев.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вопрос миграции является определяющим вызовом для будущего Европейского Союза.

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