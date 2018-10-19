Лидеры четырех стран соберутся в Стамбуле на переговоры по Сирии

Лидеры Франции, Германии, Турции и России проведут переговоры в турецком Стамбуле по урегулированию конфликта в Сирии.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, пишет Анадолу.

Встреча пройдет 27 октября.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель детально обсудят ситуацию в Сирии.

Переговоры коснутся реализации договоренностей по провинции Идлиб, а также затронут процесса политического урегулирования конфликта.

Напомним, 17 сентября президент России Владимир Путин договорился с Реджепом Эрдоганом о создании в сирийской провинции Идлиб демилитаризованной зоны. План Путина и Эрдогана имел своей целью избежать военной операции в Идлибе. Генсек ООН Антониу Гутерриш поддержал договоренности ради спасения 3 миллионов жизней мирных жителей.

Зону планировали создать до 15 октября вдоль линии столкновения войск оппозиции и режима президента Сирии Башара Асада. Планировалось, по общим договоренностям, вывести тяжелое вооружение - танки и реактивные системы залпового огня - всех оппозиционных групп. Из зоны также должны были вывести всех "радикально настроенных боевиков".

15 октября сирийские повстанцы передумали выводить свои силы из провинции Идлиб и отказались покидать территорию.

Военный конфликт между режимом президента Сирии Башара Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями длится с 2011 года. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более 5 миллионов сирийцев были вынуждены покинуть страну.