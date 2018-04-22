Лидером Социал-демократической партии Германии впервые в истории стала женщина

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Андреа Налес

Андреа Налес

Лидером Социал-демократической партии Германии (СДПГ) впервые за 155 лет стала женщина - Андреа Налес.

Об этом сообщает Welt.

Кандидатура Налес получила поддержку 414 делегатов съезда СДПГ с 631, то есть 66,35%.

Андреа Налес с 2007 по 2009 год была заместителем председателя партии, с 2009 по 2013-й - генеральным секретарем, а с 2013 по 2017-й - министром труда.

Налес победила, получив один из самых низких с 1946 года результатов при голосовании за лидера партии. Для сравнения: предшественник Андреа Налес на посту председателя партии Мартин Шульц в марте 2017 года имел поддержку 100% делегатов.

Налес в своей речи пообещала, что комплексный процесс обновления партии будет идти параллельно с работой в правительстве в рамках большой коалиции. Своей задачей она объявила обуздания цифрового капитализма и расширения требований для крупных интернет-компаний. В том, что касается России, Андреа Налес выступила за усиление дипломатического наступления.

Ранее сообщалось, что директором ЦРУ впервые стала женщина.

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