Иван Яковина
Деньги Кремля и скандал в Австрии. Две вещи, которые пугают
Виталий Сыч
Жестко зашел. Что я думаю о первых указах Зеленского
Питер Дикинсон
Войны памяти. Как Зеленскому объединить украинцев?
Андрей Смирнов
Рада показала Зеленскому кукиш
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Лидер Палаты общин британского парламента подала в отставку

Вчера, 22:08
199
Цей матеріал також доступний українською
Лидер Палаты общин британского парламента подала в отставку - фото

REUTERS/Toby Melville

Андреа Лидсом

Лидер Палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом заявила об уходе в отставку.

Об этом сообщает ВВС.

Лидсом заявила, что больше не считает, что подход правительства обеспечит Brexit.

«С большим сожалением и тяжелым сердцем я приняла решение уйти в отставку», — сказала она.

Ранее Лидсом баллотировалась на пост лидера Тори, но сняла кандидатуру, освободив путь для Терезы Мэй.

Напомним, что парламент Британии никак не может преодолеть тупик и заключить соглашение об условиях выхода страны из ЕС. Депутаты три раза отклонили сделку премьера Терезы Мэй, согласованную с Брюсселем.

23 июня 2016 британцы на референдуме сказали «нет» сохранению членства Британии в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против — 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Теги:   Brexit Отставка Тереза Мэй Великобритания

Спецтема   Выход Британии из ЕС: все о Brexit

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Главное

Политика

Сегодня, 12:07

img
Указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в Верховном суде
Политика

Сегодня, 09:36

img
Сценарии Квартала и автографы. В интернете распродают артефакты, связанные с Зеленским
Политика

Вчера, 19:07

img
Стефанчук заявил, что никогда не виделся с Коломойским

Выбор редакции

Travel

Вчера, 20:35

img
Путешествие в Алжир: копеечный бензин, парижские багеты, всеобщая страсть к футболу
Политика

Вчера, 16:15

img
Мир с Россией. Глава администрации Зеленского предложил провести референдум — подробности
Политика

Вчера, 21:10

img
Законно или нет? Что говорят сторонники и противники назначения Андрея Богдана главой АП вопреки люстрации

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться