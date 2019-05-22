Лидер Палаты общин британского парламента подала в отставку Вчера, 22:08 199 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Toby Melville Андреа Лидсом REUTERS/Toby Melville

Лидер Палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом заявила об уходе в отставку.

Об этом сообщает ВВС.

Лидсом заявила, что больше не считает, что подход правительства обеспечит Brexit.

«С большим сожалением и тяжелым сердцем я приняла решение уйти в отставку», — сказала она.

Ранее Лидсом баллотировалась на пост лидера Тори, но сняла кандидатуру, освободив путь для Терезы Мэй.

Напомним, что парламент Британии никак не может преодолеть тупик и заключить соглашение об условиях выхода страны из ЕС. Депутаты три раза отклонили сделку премьера Терезы Мэй, согласованную с Брюсселем.

23 июня 2016 британцы на референдуме сказали «нет» сохранению членства Британии в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против — 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.