Лидер оппозиции Армении Пашинян пообещал продолжать протесты до назначения премьером

В Армении лидер протестного движения Никол Пашинян пообещал продолжить акции, пока не будет утвержден премьер-министром страны.
В интервью РБК политик заявил, что не откажется от протестов, если правящая Республиканская партия не даст ему стать премьером.
Отвечая на вопрос, видит ли он еще кого-то на месте временного премьера, Пашинян ответил: "Сегодня уже решили на площади этот вопрос".
Ранее оппозиционная парламентская фракция Елк выдвинула на пост премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Вечером 25 апреля на площади Республики в Ереване прошел очередной митинг в поддержку движения Пашиняна. Он, по оценке организаторов, стал самым массовым. Его участники голосом поддержали все требования оппозиционера.
23 апреля после 11 дней акций протеста премьер-министр и экс-президент Серж Саргсян объявил о своей отставке.
Временно исполняющим обязанности премьера был назначен Карен Карапетян, соратник Саргсяна из правящей Республиканской партии Армении.
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Несмотря на отставку, лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян заявил, что правящая РПА хочет "воспользоваться отставкой Сержа Саргсяна и сохранить власть", и призвал к новым акциям протеста.
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