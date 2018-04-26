Лидер оппозиции Армении Пашинян пообещал продолжать протесты до назначения премьером

Никол Пашинян пообещал не прекращать протесты, пока не будет утвержден премьером страны

В Армении лидер протестного движения Никол Пашинян пообещал продолжить акции, пока не будет утвержден премьер-министром страны.

В интервью РБК политик заявил, что не откажется от протестов, если правящая Республиканская партия не даст ему стать премьером.

Отвечая на вопрос, видит ли он еще кого-то на месте временного премьера, Пашинян ответил: "Сегодня уже решили на площади этот вопрос".

Ранее оппозиционная парламентская фракция Елк выдвинула на пост премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Вечером 25 апреля на площади Республики в Ереване прошел очередной митинг в поддержку движения Пашиняна. Он, по оценке организаторов, стал самым массовым. Его участники голосом поддержали все требования оппозиционера.

23 апреля после 11 дней акций протеста премьер-министр и экс-президент Серж Саргсян объявил о своей отставке.

Временно исполняющим обязанности премьера был назначен Карен Карапетян, соратник Саргсяна из правящей Республиканской партии Армении.

Смотрите также Лицо протестов. Семь фактов о Николе Пашиняне, объявившем бархатную революцию в Армении

Несмотря на отставку, лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян заявил, что правящая РПА хочет "воспользоваться отставкой Сержа Саргсяна и сохранить власть", и призвал к новым акциям протеста.