Лидер оппозиции Армении озвучил условия переговоров с правящей партией

Лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян исключил закулисные договоренности с действующими властями в вопросе избрания нового премьер-министра страны.

Об этом он заявил 26 апреля на митинге в Ереване, передает NewsArmenia.

"Я хочу, чтобы народ четко понимал, что мы не пойдем ни на какие закулисные договоренности, в том числе потому, что основным игроком в этом процессе является народ, и ни одна сделка не может быть совершена за спиной народа. И либо я буду избран премьер-министром по воле и при поддержке народа, либо в Армении вообще не будет избран премьер", - сказал Пашинян.

Оппозиционный лидер подчеркнул, что власть в Армении принадлежит только народу, и он получит должность главы правительства тогда, когда "каждый человек будет чувствовать себя премьер-министром".

Он также пригласил исполняющего обязанности премьер-министра Армении Карена Карапетяна сесть за стол переговоров завтра, 27 апреля. При этом Пашинян озвучил конкретное требование: переговоры с Карапетяном должны проходить в присутствии журналистов.

"Мы с [правящей] Республиканской партией Армении не будем вести переговоры за закрытыми дверями, поскольку мы объявляем, что власть принадлежит народу, и мы должны быть подотчетны ему за каждый наш шаг", - подчеркнул он.

Ранее Никол Пашинян пообещал продолжить акции, пока не будет утвержден премьер-министром страны.

Напомним, что 23 апреля после 11 дней акций протеста премьер-министр и экс-президент Серж Саргсян объявил о своей отставке.

Временно исполняющим обязанности премьера был назначен Карен Карапетян, соратник Саргсяна из правящей Республиканской партии Армении.

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Несмотря на отставку, лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян заявил, что правящая РПА хочет "воспользоваться отставкой Сержа Саргсяна и сохранить власть", и призвал к новым акциям протеста.