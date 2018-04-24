Лидер оппозиции Армении исключил участие кандидатов от правящей партии в выборах премьера

Новый премьер-министр Армении может быть избран парламентом в течение одного-двух месяцев, заявил лидер армянской оппозиционной партии Гражданский договор Никол Пашинян.

"Выборы премьера должны состояться в течение одного-двух месяцев", - цитирует его заявление Интерфакс-Украина.

По словам Пашиняна, ни один член правящей Республиканской партии Армении не может стать премьер-министром страны, в том числе и исполняющий обязанности главы правительства Карен Карапетян, даже если он выйдет из партии, передает NEWS.am.

"В Армении закончилась эра правления Республиканской партии. Попытки возродить эту силу не увенчаются успехом", - сказал оппозиционер.

Смотрите также Победа бархатной революции: жители Армении празднуют отставку Саргсяна - видео

При этом Пашинян не исключил свое выдвижение на пост главы кабмина: "Если народ возложит на меня такую ответственность, я не откажусь. Я думаю, так и будет. Мы должны обеспечить свободные выборы в Армении".

Лидер армянской оппозиции также отрицает возможность политического преследования ушедшего в отставку с поста премьера, экс-президента страны Сержа Саргсяна.

Смотрите также Как Саргсян уходил в отставку, и почему бархатная революция в Армении победила лишь наполовину

Напомним, что 23 апреля после многодневных митингов с требованием отставки премьер-министра Сержа Саргсяна, к которым присоединились военнослужащие, глава правительства таки объявил о своей отставке.

Саргсян правил государством с 2008 по 2018 год в качестве президента, а после изменения формы правления на парламентскую республику был избран парламентом премьером. Именно это и возмутило граждан, которые расценили премьерство Саргсяна как узурпацию власти.