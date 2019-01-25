Лидер оппозиции Венесуэлы заявил о возможности амнистии для Мадуро Вчера, 07:35 535 Цей матеріал також доступний українською EPA Хуан Гуаидо допустил амнистию для Мадуро EPA

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, который объявил себя президентом страны, не исключил возможность предоставления амнистии Николасу Мадуро и его союзникам.

По его словам, амнистия возможна в том случае, если "Венесуэле вернут демократию", сообщает телеканал Univision.



"В переходные периоды такие вещи происходят. Законопроект об амнистии рассматривается", - сказал Гуайдо.

По его словам, амнистия будет доступна для всех, кто готов помочь вернуть Венесуэлу к конституционному порядку.

Напомним, 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".

Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Вашингтон заявил о готовности оказать народу Венесуэлы гуманитарную помощь.

В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и закрытии посольства Венесуэлы в Вашингтоне.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Мадуро нет полномочий для разрыва дипотношений с Вашингтоном. США будут поддерживать дипотношения с Венесуэлой через правительство главы Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.

Между тем министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино и военные поддержали Мадуро, обвинив оппозицию в госперевороте. Также о поддержке Мадуро заявилпрезидент РФ Владимир Путин.