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Лидер оппозиции Венесуэлы заявил о возможности амнистии для Мадуро

Вчера, 07:35
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EPA

Хуан Гуаидо допустил амнистию для Мадуро

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, который объявил себя президентом страны, не исключил возможность предоставления амнистии Николасу Мадуро и его союзникам.

По его словам, амнистия возможна в том случае, если "Венесуэле вернут демократию", сообщает телеканал Univision.

"В переходные периоды такие вещи происходят. Законопроект об амнистии рассматривается", - сказал Гуайдо.

По его словам, амнистия будет доступна для всех, кто готов помочь вернуть Венесуэлу к конституционному порядку.

Напомним, 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".

Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Вашингтон заявил о готовности оказать народу Венесуэлы гуманитарную помощь.

В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и закрытии посольства Венесуэлы в Вашингтоне.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Мадуро нет полномочий для разрыва дипотношений с Вашингтоном. США будут поддерживать дипотношения с Венесуэлой через правительство главы Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.

Между тем министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино и военные поддержали Мадуро, обвинив оппозицию в госперевороте. Также о поддержке Мадуро заявилпрезидент РФ Владимир Путин.

Теги:   Николас Мадуро Венесуэла

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