Лидер оппозиции Венесуэлы заявил о возможности амнистии для Мадуро
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, который объявил себя президентом страны, не исключил возможность предоставления амнистии Николасу Мадуро и его союзникам.
По его словам,
амнистия возможна в том случае, если "Венесуэле вернут демократию",
сообщает телеканал Univision.
"В переходные периоды такие вещи происходят. Законопроект об амнистии рассматривается", - сказал Гуайдо.
По его словам, амнистия будет доступна для всех, кто готов помочь вернуть Венесуэлу к конституционному порядку.
Напомним, 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".
Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Вашингтон заявил о готовности оказать народу Венесуэлы гуманитарную помощь.
В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и закрытии посольства Венесуэлы в Вашингтоне.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Мадуро нет полномочий для разрыва дипотношений с Вашингтоном. США будут поддерживать дипотношения с Венесуэлой через правительство главы Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.
Между тем министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино и военные поддержали Мадуро, обвинив оппозицию в госперевороте. Также о поддержке Мадуро заявилпрезидент РФ Владимир Путин.