Лидер оппозиции Венесуэлы заявил, что страна не разрывает дипотношения с США
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что страна не намерена разрывать дипотношения с другими государствами.
"На основании полномочий, данных мне Конституцией, сообщаю руководителям всех дипломатических миссий и всем находящимся в Венесуэле дипломатам, что наше государство желает, чтобы они сохранили дипломатическое присутствие в нашей стране",- заявил Гуайдо.
Напомним, что 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".
Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу и Чили поддержали лидера оппозиции Венесуэлы. Мексика заявила, что не планирует менять свою политику в отношении Венесуэлы "на данный момент".
В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.