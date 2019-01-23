Лидер оппозиции Венесуэлы заявил, что страна не разрывает дипотношения с США 23 января, 23:56 798 Цей матеріал також доступний українською EPA Хуан Гуайдо EPA

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что страна не намерена разрывать дипотношения с другими государствами.

"На основании полномочий, данных мне Конституцией, сообщаю руководителям всех дипломатических миссий и всем находящимся в Венесуэле дипломатам, что наше государство желает, чтобы они сохранили дипломатическое присутствие в нашей стране",- заявил Гуайдо.

#Comunicado para todas las Embajadas presentes en Venezuela.



Responsablemente les digo que somos una nación soberana y seguiremos manteniendo las relaciones diplomáticas con todos los países del mundo.



Seguimos firmes en retomar el Orden Constitucional. pic.twitter.com/XODgm9rFbB 23 января 2019 г.

Напомним, что 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".

Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу и Чили поддержали лидера оппозиции Венесуэлы. Мексика заявила, что не планирует менять свою политику в отношении Венесуэлы "на данный момент".

В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.