Лидер оппозиции Венесуэлы Гуайдо заявил, что полицейские вторглись в его дом
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо,
объявивший себя временным президентом, обвинил подконтрольную президенту Николасу
Мадуро полицию в оказании давления на него и его семью.
По его словам, сотрудники спецподразделения
полиции во время его отсутствия вторглись в его дом, где находились его супруга
и 20-месячная дочь, передает Reuters.
"Я считаю вас ответственным за любую
угрозу для моего ребенка", - сказал Гуайдо, добавив, что полицейские
спрашивали о его супруге.
Соединенные Штаты, которые поддерживают
Гуайдо, ранее предупредили режим Мадуро о "серьезных последствиях",
если против лидера оппозиции применят силу.
Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы
Хуан Гуайдо объявил
себя"исполняющим обязанности президента". США признали Гуайдо
временным президентом Венесуэлы и усилили список санкций и давление на
президента Николаса Мадуро.
Николас Мадуро заявил, что не
намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока
полномочий в 2025 году.