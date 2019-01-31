Лидер оппозиции Венесуэлы Гуайдо заявил, что полицейские вторглись в его дом Сегодня, 20:34 2209 Цей матеріал також доступний українською EPA Хуан Гуайдо с супругой EPA

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом, обвинил подконтрольную президенту Николасу Мадуро полицию в оказании давления на него и его семью.

По его словам, сотрудники спецподразделения полиции во время его отсутствия вторглись в его дом, где находились его супруга и 20-месячная дочь, передает Reuters.

"Я считаю вас ответственным за любую угрозу для моего ребенка", - сказал Гуайдо, добавив, что полицейские спрашивали о его супруге.

Соединенные Штаты, которые поддерживают Гуайдо, ранее предупредили режим Мадуро о "серьезных последствиях", если против лидера оппозиции применят силу.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя"исполняющим обязанности президента". США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили список санкций и давление на президента Николаса Мадуро.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.