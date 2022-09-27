Лидер оппозиции Германии обвинил украинских беженцев в «социальном туризме»: пришлось извиняться
Глава ХДС Фридрих Мерц (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke/Pool)
Глава оппозиционной партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц обвинил беженцев из Украины в «социальном туризме», но вскоре извинился за свои слова.
Об этом сообщает DW.
«Сейчас мы наблюдаем социальный туризм этих беженцев: в Германию, обратно в Украину, в Германию, назад в Украину», — сказал Мерц.
Эти слова лидера немецких консерваторов вызвали шквал критики в его сторону.
После этого Мерц у себя в Twitter принес извинения за свои слова.
«Раздается много критики по поводу моих вчерашних комментариев о беженцах из Украины. Я сожалею об использовании слов „социальный туризм“. Это было неточное описание проблемы, которая может наблюдаться в отдельных случаях», — написал он.