Лидер оппозиции Германии обвинил украинских беженцев в «социальном туризме»: пришлось извиняться 27 сентября, 14:32 Глава ХДС Фридрих Мерц (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke/Pool)

Глава оппозиционной партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц обвинил беженцев из Украины в «социальном туризме», но вскоре извинился за свои слова.

Об этом сообщает DW.

«Сейчас мы наблюдаем социальный туризм этих беженцев: в Германию, обратно в Украину, в Германию, назад в Украину», — сказал Мерц.

Эти слова лидера немецких консерваторов вызвали шквал критики в его сторону.

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После этого Мерц у себя в Twitter принес извинения за свои слова.

«Раздается много критики по поводу моих вчерашних комментариев о беженцах из Украины. Я сожалею об использовании слов „социальный туризм“. Это было неточное описание проблемы, которая может наблюдаться в отдельных случаях», — написал он.

