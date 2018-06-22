Лидер Каталонии отказался участвовать в мероприятиях, где будет испанский король

Женералитет Каталонии обвинил короля Испании Фелипе VI в нежелании признать применение грубой силы во время референдума в провинции и объявил о отказе от совместных протокольных мероприятий.

Об этом пишет El Mundo.

Глава Женералитета Куим Торро высказал свое решение после отказа монарха от встречи с каталонским омбудсменом. Уполномоченный по правам человека искал встречи с Фелипе VI, чтобы озвучить свой отчет о нарушениях, зафиксированных во время референдума, однако король отказался участвовать в переговорах во время своего визита в Каталонию.

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Торро объявил, что ни он, ни какой-либо член правительства не будут присутствовать с этого момента в любом мероприятии, организованном монаршей палатой. Женералитат также не будет приглашать любых представителей короны к участию в мероприятиях, которые организует Барселона.

В то же время глава Женералитета сделал исключение и собирается участвовать в мероприятии, где будет присутствовать и сам король, а именно в открытии Средиземноморских игр. Состязание откроют вечером 22 июня. Торро объяснил, что в этом случае Барселона оправдывает инвестиции, ранее сделанные Женералитетом.

"Мы хотим, чтобы воля народа Каталонии уважалась, мы не подданные", - объявил Торра.

Торра утверждал, что он принимает этот комплекс решений после того, как дождался "до последнего момента, когда король подумает и попросит прощения за насилие на референдуме".

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Напомним, 2 июня новое правительство Каталонии принесло присягу, таким образом автоматически окончив семимесячный период прямого управления центрального правительства Испании в регионе.

9 июня 2017 года правительство Каталонии во главе с Карлосом Пучдемоном назначило референдум о независимости, который состоялся 1 октября. Более 90 % проголосовавших высказалось за то, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления. Официальные власти Испании признали референдум недействительным. 10 октября 2017 года Пучдемон подписал документ о независимости, однако приостановил его действие для переговоров с Мадридом.