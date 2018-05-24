Лидер итальянской Лиги настаивает на назначении министром экономики Италии евроскептика Паоло Савоны

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Евроскептик Паоло Савона
Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Евроскептик Паоло Савона

Лидер ультраправой итальянской партии Лига Маттео Сальвини, политическая сила которого вместе с итальянским Движением пяти звезд образовала коалицию по итогам парламентских выборов в Италии в марте 2018 года, настаивает на назначении экономиста-евроскептика Паоло Савоны министром экономики Италии.

Сальвини на своей странице в Facebook отметил, что Савона обладает безупречной биографией, но "кажется, что люди не хотят его [видеть в составе нового правительства]", передает Reuters.

Лидер Лиги надеется, что имея в своей команде Паоло Савону, который называл вступление Италии в Евросоюз "исторической ошибкой", у правительства получится провести новые переговоры по фискальным правилам Европейского Союза.

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Напомним, что популистское Движение пяти звезд и антиевропейская ультраправая партия Лига сформируют новое правительство страны.

23 мая итальянский президент Серджо Маттарелла утвердил предложенную коалицией кандидатуру премьер-министра и предоставил ему мандат на формирование кабмина. Его возглавит беспартийный 53-летний юрист Джузеппе Конте.

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