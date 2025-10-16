Израильские военные заявили о ликвидации военного командира хуситов в Йемене

Йеменец проходит мимо здания в Адене, Йемен, 26 октября 2024 года (Фото: REUTERS/Amr Alfiky)

Хуситы заявили, что их высокопоставленный лидер погиб вместе с некоторыми своими соратниками и 13-летним сыном «во время своей джихадистской работы» — без уточнения обстоятельств.

Аль-Гамари был членом Управления джихада хуситов, возглавляемого Абдулом Маликом аль-Хуситом, ответственного за надзор за военными операциями.

Хотя хуситы непосредственно не обвиняли Израиль в его убийстве, повстанческая группа подчеркнула, что их конфликт с еврейским государством не закончился, добавили журналисты.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что «еще один руководитель аппарата был отстранен из рядов лидеров террористов, которые пытались нам навредить».

«Решительная рука Израиля достигнет каждого, кто пытался нам навредить и поставил своей целью уничтожить Израиль», — сказано в его заявлении.

25 сентября сообщалось, что израильские войска нанесли удар по столице Йемена, Сане.

16 сентября ЦАХАЛ нанес удар по военной инфраструктуре хуситов в йеменском порту Ходейда на Красном море.

10 сентября израильские военные нанесли удары по столице Йемена Сане, а также по северной провинции аль-Джауф. По данным министерства здравоохранения, подконтрольного хуситам, в результате атаки погибли 35 человек, еще более 130 — ранены.

До этого ЦАХАЛ атаковал Сану 24 августа. Армия обороны Израиля сообщила, что удары были направлены на военный комплекс, где расположены президентский дворец Йемена, топливный склад и две электростанции.