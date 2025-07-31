Лидер Хезболлы раскритиковал требования о разоружении группировки

Лидер ливанской Хезболлы Наим Касем заявил, что призывы к разоружению группировки служат лишь интересам Израиля.

Об этом сообщает Reuters.

«Те, кто призывает сдать оружие, фактически требуют сдать его Израилю… Мы не сдадимся Израилю», — заявил Касем.

По данным источников Reuters, Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы Ливан принял официальное решение о разоружении Хезболлы перед возобновлением переговоров по военным операциям Израиля на территории страны.

Хезболла публично отказалась полностью сдать свой арсенал, но частным образом рассматривает возможность его сокращения.

«Те, кто призывает к разоружению на внутреннем, глобальном или арабском уровне, служат израильскому проекту» — заявил Касем.

Он также отметил, что США настаивают на уничтожении ракет и беспилотников Хезболлы, поскольку те якобы представляют угрозу для Израиля. В то же время он обвинил специального посланника США Томаса Баррака в том, что его призывы к разоружению направлены на защиту интересов Израиля, а не на обеспечение безопасности Ливана.

«Израиль не сможет победить нас и не сможет взять Ливан в заложники», — добавил он.

В начале июля Томас Баррак провел встречу с ливанскими чиновниками в Бейруте, во время которой обсуждалась инициатива по разоружению. Согласно этому предложению, Хезболла должна полностью сложить оружие в течение четырех месяцев в обмен на вывод израильских войск из ряда занятых позиций на юге Ливана и прекращение авиаударов ЦАХАЛ.

В последнее время на Хезболлу оказывается давление как со стороны Ливана, так и со стороны США с требованием полного отказа от вооружения.