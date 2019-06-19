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Лидер британской оппозиции поддержал проведение второго референдума по Brexit

Вчера, 23:25
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Лидер британской оппозиции поддержал проведение второго референдума по Brexit - фото

REUTERS/Toby Melville

Джереми Корбин

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин выразил поддержку организации второго референдума при любых обстоятельствах дальнейшего развития Brexit.

Об этом сообщает Sky News.

«Джереми Корбин сказал своей команде, что пришло время требовать проведения референдума по любому варианту Brexit», — сказано в сообщении.

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По словам Корбина, решение должно включать «реальный выбор» как для противников Brexit, так и для его сторонников.

Однако, он признал, что организация любого референдума будет зависеть от парламента.

Парламент Британии никак не смог преодолеть тупик и заключить соглашение об условиях выхода страны из ЕС. Депутаты три раза отклонили сделку премьера Терезы Мэй, согласованную с Брюсселем.

23 июня 2016 британцы на референдуме сказали «нет» сохранению членства Британии в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против — 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Теги:   Brexit Джереми Корбин Великобритания

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