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Лидер британской оппозиции прокомментировал несостоявшуюся отставку Мэй

Сегодня, 02:08
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Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин не верит в Терезу Мэй

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что британцы не заметят улучшений в жизни по результатам голосования за вотум недоверия главе правительства Терезе Мэй.

Об этом передает The Guardian.

"Сегодняшнее голосование никак не отразится на жизнях наших граждан. Премьер-министр утратила большинство в парламенте, ее правительство в хаосе, и она не способна провести процедуру Brexit на тех условиях, которые соответствовали бы интересам страны, в первую очередь поддерживая рынок труда и экономику", - заявил Корбин.

Он сообщил, что премьер-министр не контролирует собственную Консервативную партию и предложил Мэй вернуть в парламент соглашение по выходу Великобритании из ЕС.

По его словам, лейбористы "готовы управлять страной" и контролировать переговоры с Евросоюзом.

Напомним, парламент Великобритании не проголосовал за вотум недоверия премьер-министру Терезе Мэй.

Парламент должен был провести голосование по соглашению о Brexit 11 декабря, но в понедельник Тереза Мэй решила его отменить из-за недостаточной поддержки со стороны депутатов.

Основным проблемным моментом для Лондона остается вопрос о границе между Великобританией и Ирландией (входящей в состав ЕС) после Brexit.

Жалкая трусость: в Шотландии прокомментировали перенос голосования по соглашению о Brexit

Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Теги:   Тереза Мэй Brexit Великобритания

Спецтема   Выход Британии из ЕС: все о Brexit

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