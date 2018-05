Личного юриста Трампа заподозрили в получении $500 тысяч от российского олигарха Вексельберга

Адвокат Майкл Авенатти, который защищает порнозвезду Сторми Дэниэлс в тяжбе с президентом США Дональдом Трампом, обвинил юриста американского лидера Майкла Коэна в получении 500 тыс. долларов от компании, которая находится под контролем российского олигарха Виктора Вексельберга.

"После серьезного расследования мы обнаружили, что адвокат Трампа мистер Коэн вскоре после президентских выборов получил около 500 тысяч долларов от компании, которую возглавляет российский олигарх, имеющий близкие связи с Путиным", - написал Авенатти в Twitter.

Он также предположил, что часть этих денег ($130 тысяч) могла пойти на вознаграждение Дэниелс за молчание о связи с Трампом.

After significant investigation, we have discovered that Mr. Trump’s atty Mr. Cohen received approximately $500,000 in the mos. after the election from a company controlled by a Russian Oligarc with close ties to Mr. Putin. These monies may have reimbursed the $130k payment.