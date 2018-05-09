Личного юриста Трампа заподозрили в получении $500 тысяч от российского олигарха Вексельберга

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Личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн

Личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн

Адвокат Майкл Авенатти, который защищает порнозвезду Сторми Дэниэлс в тяжбе с президентом США Дональдом Трампом, обвинил юриста американского лидера Майкла Коэна в получении 500 тыс. долларов от компании, которая находится под контролем российского олигарха Виктора Вексельберга.

"После серьезного расследования мы обнаружили, что адвокат Трампа мистер Коэн вскоре после президентских выборов получил около 500 тысяч долларов от компании, которую возглавляет российский олигарх, имеющий близкие связи с Путиным", - написал Авенатти в Twitter.

Он также предположил, что часть этих денег ($130 тысяч) могла пойти на вознаграждение Дэниелс за молчание о связи с Трампом.

Ранее сообщалось, что ФБР прослушивало личного адвоката Трампа. 

10 апреля сотрудники ФБР провели обыск в офисе личного юриста президента США Дональда Трампа Майкла Коэна.

Обыск был связан с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

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