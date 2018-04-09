Ли Соль Чжу: самая известная из жен северокорейских диктаторов

Ли Соль Чжу вместе с Ким Чен Ыном на концерте северокорейского герлз-бэнда Moranbong, март 2014 года

Жена Ким Чен Ына Ли Соль Чжу в последние месяцы была рядом со своим мужем на официальных мероприятиях, за которыми следил весь мир.

НВ напоминает все, что известно о женщине, которая все более уверенно играет роль первой леди КНДР.

Дата свадьбы неизвестна

Точная дата свадьбы северокорейского диктатора Ким Чен Ына с Ли Соль Чжу неизвестна, ориентировочно это событие состоялось в 2009-2010 году. Официально о том, что они являются мужем и женой, объявили в 25 июня 2012 года. Северокорейские СМИ вскользь упоминали о жене диктатора во время освещения открытия парка развлечений в Пхеньяне. "Пока звучала приветственная песня, - сообщило государственное телевидение, - на месте церемонии появился маршал Ким Чен Ын с супругой, товарищем Ли Соль Чжу".

Ли Соль Чжу в составе команды болельщиц в Южной Корее, 2005 год / Фото: EPA

Ли Соль Чжу - первая в истории КНДР жена лидера страны, которая появляется вместе с мужем на публичных мероприятиях.

Наиболее вероятная дата рождения жены Ким Чен Ына - 1989 год. Предположительно, Ли Соль Чжу родила Ким Чен Ыну троих детей. О рождении последнего ребенка северокорейская пресса объявила в августе 2017 года. Известно имя и пол лишь среднего ребенка - это девочка по имени Ким Чжу Э. Об этом в сентябре 2013 года рассказал СМИ бывший баскетболист NBA Деннис Родман, гостивший у Чен Ына.

СМИ сообщали, что Ли Соль Чжу родилась в Пхеньяне в семье университетского профессора и врача-гинеколога и изучала вокал в Университете им. Ким Ир Сена. Южнокорейская разведка утверждает, что вокал будущая жена Ким Чен Ына изучала также в Китае, а в 2005 году ездила в Южную Корею в составе команды болельщиц.

До брака с Ким Чен Ыном Ли Соль Чжу была вокалисткой северокорейского государственного оркестра Ынхасу. Одна из южнокорейский газет даже писала, что Ким Чен Ын впервые увидел ее по телевизору, когда в декабре 2010 года оркестр выступал в честь Нового года.

Наряды и влияние на "моду" в КНДР

Внешний вид Ли Соль Чжу сразу же стал сенсацией. Она появлялась на публике во фривольной по местным меркам одежде: костюмах с кружевами, обуви с открытым носком и на каблуках и даже брюках. Кроме того, жена Ким Чен Ына позволяет себе носить дорогие аксесуары, украшения мировых брендов и короткую стрижку.

Ли Соль Чжу вместе с Ким Чен Ыном на концерте в Пхеньяне, август 2012 года / Фото: EPA

В середине 2012 года, через полгода после прихода к власти, вероятно, под влиянием жены Ким Чен Ын разрешил носить ранее запрещенные брюки, туфли на платформе и серьги всем северокорейским женщинам. После этого он стал часто появляться с Ли Соль Чжу на публике.

Однако послабления в дресс-коде для северокорейских женщин (и мужчин тоже) имеют свои границы. В апреле 2016 года стало известно, что в Северной Корее законодательно запретили пирсинг, джинсы и "другую западную одежду". Отмечалось, что внешний вид жителей КНДР будут контролировать уличные инспекторы, а особое внимание будет уделено граничащим с Китаем провинциям.

Участие в самых важных событиях

Роль Ли Соль Чжу как первой леди в последнее время подчеркивается ее участием в самых важных для КНДР политических событиях.

5 марта 2018 года она участвовала в торжественном ужине с южнокорейской делегацией, после возвращения которой на родину было объявлено, что Ким Чен Ын согласился свернуть ядерную программу и хочет провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Фото: EPA

С 25 по 27 марта Ли Соль Чжу участвовала в первом зарубежном визите Ким Чен Ына как главы КНДР в Китай.

Ли Соль Чжу, Ким Чен Ын, Си Цзиньпин и его жена Пэн Лиюань во время чайной церемонии в Китае / Фото: EPA

Уже после возвращения из Китая Ли Соль Чжу вместе с Ким Чен Ыном сходила на первый в Северной Корее концерт южнокорейской поп-группы.

Фото: EPA

Фото: EPA

НВ