Как они это сделали? Разбитые во Вторую мировую Дрезден и Лейпциг, пережившие «социализм», кризис и упадок, изменились коренным образом 21 августа, 19:21 NV Премиум БЫЛО — СТАЛО: До реконструкции 1998 года на одной из крупнейших площадей страны Августусплац в Лейпциге была автопарковка, а теперь здесь гуляют и отдыхают горожане (Фото:Коллаж НВ)

После войны Дрезден лежал в руинах, а Лейпциг задыхался от угледобычи, к тому же в 1990-е годы они пережили существенный отток населения. Но со временем города стали привлекательными для новых жителей и инвесторов. NV побывал в Германии и узнал, как им это удалось.

В 1970-х годах Хайди Хесске, сотрудница горадминистрации Лейпцига, переехала сюда учиться в университете. Тогда город имел довольно мрачный вид. Многие дома стояли без света и «в таком плохом состоянии, что в них невозможно было жить», вспоминает немка. А расположенные на окраине угольные шахты так загрязняли воздух, что высушенное на улице белье требовало повторной стирки из-за пыли, которая на нем оседала.

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«Когда мои друзья приезжали в гости, то удивлялись: что так воняет?» — вспоминает Хесске.

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Вскоре после падения Берлинской стены в ноябре 1989 года большинство восточногерманских шахт закрылись. Однако Лейпциг столкнулся с новой проблемой — депопуляции. Количество рабочих мест резко сократилось, и в течение следующих 10 лет пятая часть жителей покинула 500-тысячный город и отправилась за лучшей жизнью в Западную Германию.