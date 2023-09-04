«Везли кота командира двумя вертолетами». Летчик Ми-8 рассказал о прихотях руководства ВВС РФ 4 сентября, 22:31 Максим Кузьминов (Фото:Скриншот из видео ГУР)

Летчик российского вертолета Ми-8 Максим Кузьминов, который в рамках спецоперации ГУР перелетел в Украину, рассказал, что командиры войск РФ «живут в свое удовольствие, даже если это противоречит любым законам и правилам».

В интервью журналисту и блогеру Владимиру Золкину он рассказал историю о командующем ВВС РФ, который на двух вертолетах перевозил своего кота из точки А в точку Б.

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Отвечая на вопрос, были ли случаи нелогического и нерационального использования летчиков и авиации, Кузьминов сказал: «Да, полно таких случаев».

«Нашему командующему нужно было перевезти кота, он у него какой-то породистый. Для этого были назначены два экипажа Ми-8 и Ми-24. То есть два вертолета перевозили это замечательное животное, условно, из Ростова в Ейск — Ми-8 летит, а Ми-24 кружит, прикрывает его», — рассказал Кузьминов.

Он отметил, что на борту в тот момент находились шесть военных, а лететь в указанный населенный пункт нужно было около часа.

«Сожгли много топлива, ресурсов техники. К тому же экипажу не всегда дают отдыхать», — сказал летчик, добавив, что у ВВС РФ «не хватает пилотов».

Описывая отношение командиров к подчиненным в российской армии в целом, Кузьминов заявил, что российские солдаты «сами себе предоставлены», а командирам «некогда заниматься этим, у них своих проблем хватает».

23 августа появились сообщения, что российский вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем перелетел в Украину и сдался ВСУ.

Вскоре стало известно, что Ми-8 ВС РФ оказался в Украине в результате длительной спецоперации ГУР под кодовым названием Синица. Операция длилась более шести месяцев.

Украинская разведка выманила пилота Ми-8 АМТШ в Украину. Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27 и Су-30 СМ.

Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет.

Ми-8 приземлился в Харьковской области. В результате спецоперации двое членов экипажа были ликвидированы.

Пилот и его семья сейчас находятся в Украине, семью заблаговременно вывезли из РФ. Ми-8 остался в Украине вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые должен был доставить россиянам.