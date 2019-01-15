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Дворец с крыльями. Президент беднейшей страны мира прилетел к Путину на самолете арендной стоимостью $74 тыс. в час

Сегодня, 10:39
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Boeing 787 Dreamliner

DeerJet

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прилетел с трехдневным визитом в Москву на элитном частном самолете Boeing 787 Dreamliner, час аренды которого стоит $74 тысячи.

Об этом сообщили зимбабвийское издание NewsDay и российский блогер Рустем Адагамов.

Самолет, вмещающий 40 пассажиров, имеет ванную комнату, спальню, гардеробную, столовую, гостиную и кухню, дизайном которых занимался французский дизайнер Жак Пьержан. Также арендующим воздушное судно предоставляются услуги дворецкого, соответствующие стандартам 7-звездочных отелей, говорится на сайте владельца самолета - гонконгской компании Deer Jet.

Оценочная стоимость самолета составляет около $300 миллионов, а его класс относят к VVIP.

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прибыл с трехдневным официальным визитом в российскую столицу во вторник, 14 января, сообщают зимбабвийское издание The Herald и российское издание РИА Новости. Во вторник, 15 января, он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Зимбабве - одна из беднейших стран в мире, страдающая от низкого уровня жизни, гиперинфляции и резкого роста цен на топливо. Страна отказалась от национальной валюты - зимбабвийского доллара - после рекордной инфляции в 2009 году, достигавшей 231 000 000%, в пользу иностранных валют.  

В настоящее время в стране наблюдается волна протестов из-за резкого скачка цен на топливо. Так, цена за литр бензина выросла от $1.24 до $3.31, а дизельного топлива - от $1.36 до $3.11.

Теги:   Эммерсон Мнангагва Зимбабве Самолеты Москва Владимир Путин Россия

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