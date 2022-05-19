За четыре дня — вдвое. В России площадь лесных пожаров продолжает увеличиваться 19 мая, 12:42 Цей матеріал також доступний українською В России горит почти 42 тысячи гектаров леса (Фото:Russian Emergencies Ministry in Kurgan Region/Handout via REUTERS)

За последние четыре дня площадь лесных пожаров в России увеличилась вдвое. На территории страны-агрессора горит почти 42 тысячи гектаров леса.

Война России против Украины — главные события 19 мая

По данным Федерального агентства лесного хозяйства, по состоянию на 15 мая, в России горело 19 657 гектаров.

Наибольшая площадь пожаров — в Иркутской области, Красноярском крае, Тыве, Хакасии и Томской области.

Видео дня

Лесные пожары действуют на особо охраняемых природных территориях. В Туве горит заповедник Убсунурская котловина на площади 1 875 га, в Красноярском крае зафиксировано возгорание на 316 га в Саяно-Шушенском заповеднике.

Массовые пожары в ряде регионов Сибири начались 7 мая на фоне сильного ветра. Только в Красноярском крае возгорания возникли в 60 населенных пунктах, погибли 8 человек.

Пожары в РФ стали бесконтрольными, поскольку российские военные, которых обычно привлекают к их тушению, сейчас на войне в Украине. В связи с этим в одном из регионов Сибири к тушению пожаров привлекли заключенных.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.