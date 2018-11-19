Лесные пожары в Калифорнии: количество жертв возросло до 80, более 1200 пропали без вести

Жертвами пожаров в Калифорнии стали 80 человек

В американском штате Калифорния в результате масштабных лесных пожаров погибли уже 80 человек, еще более 1200 считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на пожарную службу.

Наибольшее число жертв было зафиксировано в округе Бьютт на севере Калифорнии, где наблюдается одна из самых сложных ситуаций в штате. В центре стихии там оказался город Парадайз, который был практически полностью уничтожен.

В общей сложности пожары охватили более тысяч квадратных километров.

Ранее сообщалось о 76 погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии.

Президент США Дональд Трамп 17 ноября впервые посетил охваченную лесными пожарами Калифорнию.

12 ноября Трамп объявил Калифорнию зоной крупного стихийного бедствия.

Лесные пожары на севере американского штата Калифорния начались утром 8 ноября. Пожар уничтожил город Парадайс округа Бьютт, где проживает примерно 27 000 человек.