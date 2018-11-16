Лесные пожары в Калифорнии: количество жертв превысило 60, без вести пропали более 600

Количество жертв результате масштабных лесных пожаров в американском штате Калифорния достигло 63 человек.
Кроме того, шериф Кори Хони заявил, что пропавшими без вести числится уже 631 человек, сообщает DW.
Почти все тела были найдены в районе города Парадайс на севере Калифорнии. Еще несколько человек погибли в прибрежном городе Малибу.
Нынешние пожары повлекли за собой наибольшее число жертв за всю историю Калифорнии. Сгорели сотни квадратных километров леса, уничтожена значительная часть территории национальных парков и заповедных зон, разрушены тысячи домов, эвакуированы сотни тысяч людей.
Ранее сообщалось о 59 погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии.
12 ноября президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной крупного стихийного бедствия.
Лесные пожары на севере американского штата Калифорния начались утром 8 ноября. Пожар уничтожил город Парадайс округа Бьютт, где проживает примерно 27 000 человек.
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