Лесные пожары в Калифорнии: количество жертв превысило 60, без вести пропали более 600

Лесные пожары в Калифорнии унесли жизни уже 63 человек, пропавшими без вести числится еще 631

Количество жертв результате масштабных лесных пожаров в американском штате Калифорния достигло 63 человек.

Кроме того, шериф Кори Хони заявил, что пропавшими без вести числится уже 631 человек, сообщает DW.

Почти все тела были найдены в районе города Парадайс на севере Калифорнии. Еще несколько человек погибли в прибрежном городе Малибу.

Нынешние пожары повлекли за собой наибольшее число жертв за всю историю Калифорнии. Сгорели сотни квадратных километров леса, уничтожена значительная часть территории национальных парков и заповедных зон, разрушены тысячи домов, эвакуированы сотни тысяч людей.

Ранее сообщалось о 59 погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии.

12 ноября президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной крупного стихийного бедствия.

Лесные пожары на севере американского штата Калифорния начались утром 8 ноября. Пожар уничтожил город Парадайс округа Бьютт, где проживает примерно 27 000 человек.