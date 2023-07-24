Из-за лесных пожаров на острове Родос эвакуированы около 19 тысяч туристов 24 июля, 18:55 Лесной пожар в Греции (Фото:REUTERS/Лефтерис Дамианидис)

На греческом острове Родос в Греции в результате масштабных лесных пожаров были эвакуированы около 19 тысяч туристов.

Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает Reuters.

В течение ночи, около 19 тысяч человек были эвакуированы из домов и гостиниц из-за распространения пожаров, которые начались в среду, 19 июля.



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Некоторые туристы сообщили, что прошли несколько километров в жару, чтобы добраться до безопасных мест из-за лесных пожаров. Пожары оставили деревья черными и безлистыми, а мертвые животные лежали на дороге рядом со сгоревшими автомобилями.



Фото: sotos_arf/via REUTERS

Родос является чрезвычайно популярным местом для отдыха, особенно среди туристов из Великобритании, отмечает Reuters.



Министерство транспорта Греции сообщило, что компании TUI и Jet2, которые обслуживают основную часть туризма на острове, запланировали 14 эвакуационных рейсов из аэропорта Родоса, пересадив около 2700 пассажиров.



Издание сообщает, что температура за последнюю неделю превысила 40 градусов по Цельсию во многих частях Греции.



Фото: REUTERS/Lefteris Damianidis

Кроме Родоса, аварийно-спасательные службы боролись с пожарами на острове Эвия, который расположен на востоке от Афин, а также в городе Эгио, находящемся к юго-западу от Афин, и на острове Корфу. Власти острова Корфу издали приказ об эвакуации нескольких небольших населенных пунктов.



Более 250 пожарных, с помощью 18 самолетов, установили противопожарные полосы, чтобы защитить густые леса и другие жилые районы. Представитель пожарной службы сообщил, что лесные пожары на Родосе повредили 10% отелей в центральной и юго-восточной частях острова, тогда как северная и западная части остались невредимыми.



Фото: REUTERS/Fedja Grulovic

В субботу, 22 июля, суда береговой охраны и частные катера эвакуировали более 3 тысяч туристов с пляжей. Многие люди покинули отели, поскольку огромное пламя достигло прибрежных сел Киотари, Геннади, Пефки, Линдос, Лардос и Калатос.



Власти сообщили, что эвакуированных доставили в конференц-центры и школьные здания, где им было обеспечено питание, воду и медицинскую помощь.

