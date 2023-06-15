Концерн Rheinmetall не сможет передать Киеву Leopard раньше следующего года — глава немецкой компании 15 июня, 17:31 Танк Leopard 2 (Фото:REUTERS/Benjamin Westhoff)

Глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что его компания не сможет передать Украине танки Leopard из собственных запасов в этом году.

В интервью таблоиду Bild Паппергер сообщил, что у концерна есть около 110 танков.

«У нас еще есть 22 машины Leopard 2, которые мы могли бы подготовить к эксплуатации и доставить в Украину. У нас осталось около 88 машин Leopard 1. Но мы не можем отремонтировать эти танки без заказа, так как затраты составляют несколько сотен миллионов евро», — сказал он.

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Глава Rheinmetall добавил, что компания не может финансировать это заранее. Также, по его словам, на восстановление танков потребуется почти год.

«Машины не только перекрашиваются, но и переоборудуются для использования на войне. Их полностью разбирают, а затем восстанавливают. Это означает, что даже если завтра будет принято решение о том, что мы можем отправить наши танки Leopard в Киев, поставка продлится до начала следующего года», — сказал он.

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Паппергер подчеркнул, что танк Leopard чрезвычайно важен для наступления и освобождения территории. Он убежден, что с танками этого типа армия может прорвать линию обороны противника и положить конец длительной позиционной войне.

6 июня министерство обороны страны-агрессора России заявило о якобы уничтожении немецких танков Leopard 2, которые, по данным OSINT-аналитиков, оказались обычной сельскохозяйственной техникой.