«Освободите Леопардов». В Берлине прошел протест с призывом передать Украине танки — фото

20 января, 22:36
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Протест в Берлине с призывом одобрить передачу Украине танков Leopard, 20 января (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Протест в Берлине с призывом одобрить передачу Украине танков Leopard, 20 января (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

В Берлине прошел протест с призывом передать Украине танки Leopard производства Германии. Фото с акции опубликовало агентство Reuters.

Протестующие собрались перед немецкой канцелярией. Организатор акции Владислава Воробьева в эфире телемарафона рассказала, что на нее пришли около 500 человек, в том числе много немцев.

Видео дня

REUTERS/Lisi Niesner
Фото: REUTERS/Lisi Niesner
REUTERS/Lisi Niesner
Фото: REUTERS/Lisi Niesner
REUTERS/Lisi Niesner
Фото: REUTERS/Lisi Niesner
REUTERS/Lisi Niesner
Фото: REUTERS/Lisi Niesner
REUTERS/Lisi Niesner
Фото: REUTERS/Lisi Niesner
https://www.youtube.com/embed/kXHlN_DkHpU

В пятницу, 20 января, прошла восьмая международная встреча в формате Рамштайн, во время которой представители 54 стран обсуждали военную помощь Украине. Германия не приняла решение о передаче танков Leopard Украине, но представители стран, у которых есть немецкие Leopard 2, провели встречу на полях Рамштайна.

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Слева направо на переднем плане: министр обороны Германии Борис Писториус, министр обороны США Ллойд Остин, министр обороны Украины Алексей Резников, немецкая авиабаза Рамштайн, 20 января (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay) Германия разочаровала, США вдохновили. Украине пока не дадут танки Leopard, но прочат большое наступление весной — итоги восьмого Рамштайна

По словам министра обороны Алексея Резникова, участники встречи договорились, что страны, у которых есть на вооружении Leopard 2, могут начинать учебные курсы для украинских танковых экипажей.

Накануне президент Владимир Зеленский говорил, что ряд стран (Польша, Финляндия, Испания, Португалия и другие) готовы поставить Украине Leopard 2 и ждут только разрешения Германии. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий не исключил, что Варшава может передать Киеву танки, не дожидаясь согласия Германии.

Президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов 11 января объявил, что ВСУ получат роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.

По оценке британского Международного института стратегических исследований (IISS), Украине для наступления нужно около 100 танков.

https://www.youtube.com/embed/SZspisE8zKI
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Танки Берлин Акция протеста Протест Война России против Украины танки Leopard

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