«Мотивированы воевать за родную страну». Украинские военные проходят учения на Leopard 1A5 под Берлином — фоторепортаж 17 августа, 21:42 В четверг, 17 августа, украинские танкисты провели учения в пригороде Берлина под наблюдением инструкторов Бундесвера, которые отметить высокую мотивированность украинских военных (Фото:Annegret Hilse/Reuters)

Военные Бундесвера в четверг, 17 августа, провели учения украинских танкистов на Leopard 1A5 в городке Клитц неподалеку от Берлина

Об этом пишет CNN.

Немецкий генерал-лейтенант Андреас Марлоу рассказал журналистам во время учений, что украинской армии нужно обучать больше солдат, поскольку Силы обороны понесли потери во время защиты от вторжения России.

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«Я считаю, что самой важной заботой для Украины является подготовка офицеров, потому что очевидно, что профессиональные солдаты воюют уже полтора года», — сказал Марлоу.

Марко Маульбекер, командующий и тренер немецких вооруженных сил, отметил, что украинские солдаты являются «высоко мотивированными».

«Они должны быть такими. В конце концов, если вы хотите изучить базовые навыки основного боевого танка, инструкция по эксплуатации занимает целых 700 страниц. И вы видите мотивацию, прежде всего, в том, что они также осваивают системы в свободное время после выполнения обязанностей, и действительно готовы изучить систему за очень короткое время», — сказал Маульбекер.

Журналисты также пообщались с украинскими военными на полигоне во время учений.

«Учения очень важны для нас, потому что мы получаем новые танки с лучшими техническими системами, и солдаты должны научиться пользоваться этим оборудованием. Поэтому для нас это очень важно, чтобы наши солдаты могли его эффективно использовать во время боя», — сказал один из украинских военных, добавив, что он и его коллеги «очень мотивированы воевать за родную страну, а это — лучшее средство от страха».