Швейцария будет расследовать неудачную попытку продажи танков Leopard 1 Украине 21 августа, 23:14 Танк Leopard 1 (Фото:Райнер Липперт/Википедия)

Швейцария проведет расследование в отношении государственного производителя оружия Ruag AG после неудачной попытки продать Украине почти 100 танков Leopard 1, сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство обороны Швейцарии.

Минобороны Швейцарии попросило внешних аудиторов расследовать спорную сделку с немецкой Rheinmetall AG, которая была заблокирована на том основании, что нарушала статус Швейцарии как нейтральной страны.

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Также в Минобороны отметили, что есть потребность в реформировании отношений между компанией и правительством.



Ruag хотел продать танки Leopard I компании Rheinmetall, которая планировала их отремонтировать и отправить в Украину, однако власти Швейцарии остановили сделку в июне.



Агентство отмечает, что поскольку в Швейцарии в октябре приближаются национальные выборы, это расследование может еще больше сосредоточить внимание на вопросе нейтралитета страны.

По данным агентства, бывший исполнительный директор Ruag Бриджит Бек ушла в отставку после того, как предложила европейским странам отправить швейцарское оружие в Украину, потому что Швейцария не будет его использовать.

В то же время следующий исполнительный директор Николя Перрен сказал, что стране придется пересмотреть свою международную позицию «в мире, который становится все более тесным».

Это побудило правую Швейцарскую народную партию заявить, что страна наслаждается миром и стабильностью только через нейтралитет, и эта доктрина не подлежит обсуждению.

28 июня Федеральный совет Швейцарии отклонил заявку компании Ruag AG на продажу 96 основных боевых танков Leopard 1A5 для использования в Украине.

20 июля издание Голос Америки сообщило, что США и Швейцария занимают первые места по масштабам изготовления компонентов для российского оружия, которое страна-агрессор использует в войне против Украины.

