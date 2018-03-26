Леня Голубков, одинокая женщина, молодожены и пенсионеры. Реклама МММ, ставшая мэмами эпохи 90-х

Мексиканская актриса Виктория Руффо, сыгравшая главную роль в сериале Просто Мария, снималась в рекламе МММ с Владимиром Пермяковым, который играл роль Лени Голубкова

26 марта в Москве умер Сергей Мавроди - основатель самой большой финансовой пирамиды на постсоветском пространстве. Популярность МММ в 1990-х не в последнюю очередь обеспечило множество рекламных роликов, созданных Бахытом Килибаевым - известным продюсером, режиссером и киносценаристом.

Как Килибаев сотрудничал с Мавроди и что он снимал кроме рекламы

Бахыт Килибаев был генеральным продюсером киностудии Граждане. Вероятно, самым известным его фильмом является фильм Игла, главные роли в котором сыграли Виктор Цой и Петр Мамонов.

Бахыт Килибаев / Кадр видео Радио Медиаметрикс Казахстан via YouTube

С Мавроди Килибаев познакомился в 1989 году, когда искал финансирование для съемок своего фильма Гонгофер. Их познакомил представитель рекламного агентства, в которое обратился Мавроди для рекламы своего бизнеса.

Сначала Килибаев и Мавроди договорились о финансировании съемок фильма в обмен на проценты с его проката. Однако к тому времени, когда фильм был снят, рухнула система кинопроката. После этого сложившийся во время съемок коллектив стал делать рекламу для Мавроди.

Несмотря на отсутствие у коллектива опыта работы в рекламе, кампания МММ оказалась суперуспешной.

"Времени готовиться к съемкам, писать сценарии, утверждать бюджет с клиентом, проводить кастинг, договариваться о месте съемок просто не было. Условные декорации, Бетакам — все это стоило копейки. Первую съемку назначили прямо в офисе МММ. Ассистентке по актерам я отписал, какие типажи мне нужны. На съемках я впервые увидел Леню и всех остальных героев", - описывал начало съемок Килибаев.

В съемках рекламы МММ также фигурировала мексиканская актриса Виктория Руффо, сыгравшая главную роль в сверхпопулярном тогда телесериале Просто Мария. Она попала в рекламную кампанию Мавроди случайно, так как приехала с семьей в Москву.

Примечательно, что сами рекламные ролики МММ напоминали сериалы, истории их персонажей развивались от одного ролика к другому.

В рекламу МММ попали и кадры чемпионата мира по футболу 1994 года, снятые на нелегально пронесенную на стадион любительскую камеру.

Во время съемки рекламы МММ Килибаев ориентировался на результаты опросов вкладчиков, которые социологи постоянно проводили в приемных пунктах МММ.

Леня Голубков

Самым популярным персонажем рекламы МММ был, конечно же, Леня Голубков, которого сыграл Владимир Пермяков. В 1990-х героями серии рекламных роликов, кроме самого Лени, были его жена Рита и брат-шахтер Иван.

"Голубков - это развитие темы героя Куравлева из фильма Афоня и героя Крамарова из Джентльменов удачи. Простые, в меру смекалистые и так любимые народом, потому что отражали его сущность. Такому простишь все, даже маразматическое построение графика дохода семьи Голубковых", - комментировал своего персонажа Килибаев.

В 2011 году после того, как Мавроди основал МММ-2011, появилась реклама с постаревшим Леней Голубковым и его сыном.

Молодожены-студенты

Творцы рекламы МММ ориентировались на разные социальные группы. Поэтому героями рекламы МММ, кроме Голубкова с его семейством, стали молодожены-студенты Юля и Игорь.

Одинокая женщина, которая никому не доверяет

Еще одним типичным персонажем в рекламе МММ стала Марина Сергеевна - одинокая женщина, которая никому не доверяет.

Пенсионеры

Ориентировались рекламщики МММ и на многочисленных пенсионеров, поэтому популярными героями их роликов стали 70-летний Николай Фомич и его жена Елизавета Андреевна.

НВ