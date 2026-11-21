Утром в субботу, 21 ноября, Ленинградскую область РФ атаковали десятки дронов. В российском регионе прогремели взрывы.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что российская ПВО якобы «перехватила» 49 БПЛА над регионом, традиционно не уточняя количество дронов, достигших целей. Ранее Дрозденко сообщал о шести и 38 «сбитых» БПЛА.

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Пользователи соцсетей пишут, что под ударом — порт Усть-Луга, сообщает BBC News Русская служба.

Усть-Луга расположен на побережье Финского залива Балтийского моря. Это один из крупнейших морских портов РФ и важный узел её внешней торговли.

Порт имеет стратегическое значение для экспорта: через него Россия экспортирует нефть, нефтепродукты, уголь, удобрения и другие грузы.

Силы обороны Украины нанесли удар по порту Усть-Луга 11 ноября; атаку подтвердили в СБУ. Под удар попал терминал Новатэк, где дроны повредили несколько резервуаров объемом по 30 тысяч тонн каждый. Возник масштабный пожар.