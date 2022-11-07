Гибридная война кайзера. Как Немецкий рейх заплатил российским большевикам, чтобы те развалили империю Романовых 7 ноября, 17:22 Эксклюзив НВ МЫ ЛЮДИ НЕЗДЕШНИЕ: Большевики из запломбированного вагона по пути из Швейцарии на родину один день решали дела в Стокгольме. Их лидер Владимир Ленин — на фото с зонтиком (Фото:DR)

105 лет назад большевики совершили вооруженный переворот в Петрограде. Наиболее циничные российские политики свергли царскую власть, раздавая желающим деньги за захват государственных учреждений. Наличные на это им приходили из Берлина.



Материал впервые опубликован в № 4 журнала НВ от 6 февраля 2015 года



Документы об участии немецких денег в большевистском движении получили огласку после Второй мировой войны. Из архива министерства иностранных дел разгромленной Германии они попали в Лондон. Советское правительство всячески отрицало достоверность этих бумаг, считая их провокацией.

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Однако многие европейские и российские историки доказывают, что значительные транши из Берлина на организацию беспорядков в России в 1917 году — не вымысел. Уже после распада СССР всплыли фамилии многих российских подданных, которые активно занимались шпионажем в пользу Германии и поставили своей целью разрушить государственный строй империи Романовых.

По некоторым подсчетам, Берлин заплатил большевикам не менее 100 млн марок. Главным распорядителем этих денег был Израиль Гельфанд, которого больше знали по его псевдониму — Александр Парвус. Историки считают, что именно он отыскал в Швейцарии Ленина, лидера амбициозных радикалов, считавших себя социал-демократами, и помог ему деньгами, а также обеспечил его транзит через Германию в охваченную беспорядками Россию.

Большевик № 1 оказался единственным российским революционным лидером, не побрезговавшим немецкой помощью. В конце концов он возглавил переворот и вывел так беспокоивший Германию «восточный колос» из войны.

Хитроумный план

Буквально через несколько недель после начала войны, в августе 1914-го, министерство иностранных дел Германии издало инструкцию о целях политики официального Берлина. В ней отмечалась особая важность революций в Польше и в Украине, которые рассматривались как средство ведения военных действий против России. А также в случае благоприятного завершения войны помогли создать несколько буферных государств между Россией и Германией с Австро-Венгрией. Такие государства назывались желательными «как средство ослабления давления российского колоса на Западную Европу и с целью отбросить Россию к востоку насколько это возможно».

Уже в 1915 году Берлин начал активно использовать социалистов для того, чтобы реализовать революцию не только в Украине и Польше, но и во всей Российской империи. Летом того года американский посол в Берлине Джеймс Джерард доложил в Вашингтон, что немцы «рекрутируют из российских военнопленных революционеров и либералов, снабжают их деньгами, фальшивыми паспортами и другими документами, а затем посылают обратно в Россию с целью стимулировать революцию».

Более того, к концу года кайзер Германии Вильгельм II и его сподвижники поддержали идею революции как инструмента, способного разорвать союз России с Западом — Францией и Великобританией. Одним из главных идеологов и реализаторов этой идеи стал германский посол в Дании Ульрих фон Брокдорф-Ранцау. В декабре 1915 он писал: «Германии смертельно угрожает российский колос, ужас полуазиатской империи московитов. У нас нет альтернативы попытке использовать революционеров, потому что на кону стоит наше существование как великого государства».

Тогда же германское министерство иностранных дел и министерство финансов выделили дополнительно 40 млн марок на стимуляцию революционной борьбы в России к январю 1918 года.

Александр Парвус (Израиль Гельфанд) смог своими публикациями спровоцировать банковский кризис в России 1905 года (фото того периода). / Фото: DR

В то время в Германии нашелся претендент на эти средства — еще один идеолог разрушения восточного противника с помощью революции. В марте из Стамбула в Берлин с рекомендациями от германского посла в Турции Конрада фон Вангенхайма прибыл Александр Парвус. Российский социалист, в молодости обучавшийся в немецких университетах и много лет безуспешно добивавшийся подданства Германии.

Подходящий интриган

В шифрованной телеграмме в родное министерство иностранных дел Вангенхайм советовал «выслушать, но не слишком доверять этому господину».

Парвус уже успел оскандалиться в Германии. Будучи человеком предприимчивым, он еще в 1903 году вошел в расположение к российскому писателю Максиму Горькому, который восходил на пик популярности за пределами своей страны, и стал его литературным агентом. Тогда с огромным успехом во многих европейских театрах давали пьесу писателя На дне. В одном только Мюнхене ее давали более 500 раз. Чистая прибыль от постановок превысила 130 тыс. марок.

По договоренности, Горькому принадлежала четверть сборов, остальное поступало в партийную кассу большевиков. Но Парвус присвоил себе эти деньги, объяснив, что «израсходовал их на путешествие в Италию с некой дамой». По мнению австрийского историка Элизабет Хереш, речь шла о Розе Люксембург, лидере немецкой левой социал-демократии. Она и уговорила писателя не судиться с Парвусом, чтобы не выносить мусор из дома.

НА ВСЕХ ФРОНТАХ: Александр Парвус, главный получатель немецкого золота для большевиков, с лидером социалистов Германии Розой Люксембург (фото периода Первой мировой войны). / Фото: DR

После скандала с Горьким будущий кассир большевиков отправился в Турцию на пять лет, где добился успеха в коммерции и завел хорошие связи в правительстве.

На втором году войны Парвус вернулся в Германию. И не с пустыми руками.

Он представил немецким властям меморандум на 20 страницах, которым продемонстрировал отличную осведомленность в массовых настроениях в России с указанием будущих возможных центров революции. О главной идее этого документа можно судить по последнему абзацу: «Объединенные армия и революционное движение в России уничтожат колоссальную российскую централизацию, представленную царской империей, которая будет оставаться угрозой спокойствию в мире, пока она существует. Так рухнет главная мощь политической реакции в Европе».

Несмотря на оговорку посла, в Берлине к идее Парвуса отнеслись благосклонно. Правда, выделили ее инициатору для начала всего 1 млн руб. из необходимых 20 млн.

За Парвуса говорил его опыт. Он был известен в России как социалистический деятель и активный участник революции 1905 года. Прибывший из-за границы в Петербург марксист, тогда еще выступавший под своей настоящей фамилией Израиль Гельфанд, и Лев Троцкий стали фактическими лидерами местного совета рабочих депутатов. Они издавали две газеты — Начало и Русская жизнь. Символическая цена в одну копейку сделали издания популярными, а общий их тираж превышал 0,5 млн. экземпляров. Парвус написал несколько статей с прогнозами тяжелого экономического кризиса в России. У населения это вызвало панику. Вкладчики стали массово забирать деньги из банков. Финансовая система страны оказалась под угрозой полного краха.

По сравнению с Парвусом и Троцким, в 1905-м приехавший из первой эмиграции Ленин и его соратники-большевики выглядели значительно слабее. Поэтому власти арестовали прежде всего именно Парвуса с Троцким. Обоих сослали в Сибирь. Правда, если Троцкого пожизненно, то Парвуса всего на три года.

В 1915 году Парвус решил не лезть лично в пекло революции, тем более, что слава его к тому времени изрядно потускнела, а сделал ставку на других. Меньшевики отказались от предложенной роли немецких агентов, и Парвус решил выйти на Ленина. Получив деньги от немцев, он отправился к будущему «вождю мирового пролетариата», проживавшему тогда в Швейцарии, надеясь уговорить его вернуться на родину и устроить беспорядки.

Тот выставил несколько условий возможного мира с Германией в случае своего прихода к власти. Но на тот момент кайзер, пораженный потерями немцев на всех фронтах грандиозной войны, заявил: «Теперь я уже не согласен на мир».

Союз с Лениным, не получившим гарантий под свои планы, отложился на несколько лет.

Чумная бацилла

Идею вернуться в Россию с помощью Германии Ленин воскресил только после Февральской революции и отречения императора Николая II от престола. И Парвус с немецкими деньгами и гарантиями проезда на восток через территорию Рейха оказался кстати.

К этому времени ушлый марксист открыл в нейтральных Дании и Швеции несколько компаний по отмыванию финансовых поступлений из Берлина. В Копенгагене — экспортно-импортную контору, в Стокгольме — банк и Институт по изучению социальных последствий войны. Все они работали под кредиты на сделки, которые никогда не были реализованы.

После встречи Ленина и Парвуса в 1915 году главный большевик больше не сталкивался лично с предприимчивым соотечественником. Финансовым посредником между ними стал Яков Ганецкий-Фюрстенберг. Он был дальним родственником Парвуса и руководил его компанией в Дании. После того, как Ганецкий провернул несколько операций по контрабанде оружия, его выслали из страны, и он возглавил банк в Стокгольме, переводивший немецкие деньги в Петроград. На них большевики издавали газеты и листовки, а также оплачивали забастовки и митинги.

Достойная встреча: Антибольшевистская демонстрация в Петрограде в апреле 1917 года. В то время Ленин приехал в Россию и на проплаченном митинге призвал пролетариат захватить власть. / Фото: DR

Перед возвращением в Россию Ленин написал Инессе Арманд: «Денег на поездку у нас больше, чем я думал, человек на 10−12 хватит, потому что нам здорово помогли товарищи в Стокгольме». В итоге на родину двинулся красный десант из 32 человек. Позже немцы позволят проехать по своей территории еще двум вагонам с сотней российских революционеров. По законам военного времени большевиков как граждан вражеского государства должны были арестовать в Германии. Однако кайзер Вильгельм был настолько заинтересован в этих перебросках, что распорядился передать Ленину лично свои гарантии и договор, в котором излагались условия передвижения.

Большевики отправились из Цюриха 9 апреля 1917 года. Доехав до пограничной немецкой станции Готтмадинген, пересели в так называемый запломбированный вагон, который сопровождали два офицера немецкого Генштаба — капитан фон Планец и лейтенант фон Буринг. Никто из пассажиров не имел права выходить на станциях из вагона. Однако одна дверь все же не закрывалась для контакта с внешним миром — надо же было получать газеты и покупать свежее молоко детям. По идее Ленина, в коридоре даже провели на полу мелом границу между немцами и большевиками. Он же установил выдачу входных билетов на посещение туалета, чтобы в нем не засиживались курильщики.

Британский политик Уинстон Черчилль как-то язвительно заметил, что Ленин был завезен в Россию «как чумная бацилла».

В Берлине вагон отцепили, и сутки он простоял на запасных рельсах. По одной из версий, Ленин тогда встречался с представителями высшего германского руководства. Также возможно получил деньги и инструкции для дальнейших действий на родине.

Чистые руки

16 апреля Ленин прибыл в Петроград на Финляндский вокзал. Ему устроили проплаченный митинг-встречу с музыкой и цветами.

Уже в июле большевики попытались поднять народ в столице. Все закончилось расстрелом демонстрации, а ее организаторы попали за решетку. Ленин под видом косаря пересидел опасность в шалаше на берегу озера Разлив.

В конце октября в Петрограде появились слухи, что Временное правительство собирается начать переговоры о сепаратном мире, но не с Германией, а только с ее союзниками. Большевики опередили события и 7 ноября организовали вооруженное восстание. Двумя днями позже немецкий МИД отправил в имперское казначейство очередную телеграмму, в которой просил выделить для политической агитации в России 15 млн марок.

В своих отчетах в Берлин Ганецкий писал: «За один стачечный день платили больше, чем за рабочий. За выкрики лозунгов на митингах — от 10 до 70 руб. За стрельбу — 140 руб.». Активно финансовые потоки из Германии в Россию шли через стокгольмский Nya Banken, возглавляемый местным социалистом Улафом Ашбергом. Впоследствии и Ганецкий и Ашберг получат высокие должности в банковской системе первого советского правительства.

Большевистское восстание вынесло Ленина с соратниками на вершину власти. И фактически сразу после этого они заключили с Германией сепаратный мир. Ленин оправдал надежду Берлина.

Почти все пассажиры запломбированных вагонов получили высокие должности в советском руководстве. А вот Парвус, надеявшийся стать одним из государственных деятелей молодой республики, остался ни с чем. Он обращался к Ленину, но получил ответ: «Революцию нельзя делать грязными руками». Парвус обозлился, и ходили слухи, что второе покушение на Ленина в августе 1918-го организовал именно он.

В конце концов, посредник между немцами и большевиками остался жить в Германии, успешно занимался коммерцией и умер в Берлине в 1924 году. После смерти Парвуса не осталось никаких бумаг, и бесследно утекло все его состояние.