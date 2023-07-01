Дело Ление Умеровой: россияне продлили крымчанке срок содержания под стражей до октября 1 июля, 12:20 Ление Умерова (Фото:www.facebook.com/umerov.azeez)

Россияне продлили крымчанке Ление Умеровой срок содержания под стражей до октября.

Об этом сообщил ее брат Азиз Умеров в Facebook

По его словам, Ление был продлен срок содержания под стражей в СИЗО Ленфортово на три месяца — до 4 октября.

«На судебное заседание был допущен только адвокат, которому запрещено разглашать любые сведения уголовного дела», — написал он.

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Умеров заявил, что пока даже не понятно, в чем именно ее подозревают.

«Напомню, ее продолжают удерживать в камере одну, письма которые она пишет проходят трехнедельную проверку», — добавил он.

В мае суд в Москве арестовал 25-летнюю крымскую татарку Ление Умерову, которой страна-агрессор инкриминирует «шпионаж».

Умерова провела пять месяцев в изоляторе в Северной Осетии, ей несколько раз продлевали административный арест

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец напомнил, что российские силовики задержали Ление Умерову 4 декабря 2022 года после пересечения грузино-российской границы — она пыталась вернуться в оккупированный Крым к онкобольному отцу. Россияне безосновательно обвинили девушку в «нарушении правил режимной зоны», а затем отправили под административный арест за якобы «неповиновение полиции».