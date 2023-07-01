Дело Ление Умеровой: россияне продлили крымчанке срок содержания под стражей до октября
Ление Умерова (Фото:www.facebook.com/umerov.azeez)
Россияне продлили крымчанке Ление Умеровой срок содержания под стражей до октября.
Об этом сообщил ее брат Азиз Умеров в Facebook
По его словам, Ление был продлен срок содержания под стражей в СИЗО Ленфортово на три месяца — до 4 октября.
«На судебное заседание был допущен только адвокат, которому запрещено разглашать любые сведения уголовного дела», — написал он.
Умеров заявил, что пока даже не понятно, в чем именно ее подозревают.
«Напомню, ее продолжают удерживать в камере одну, письма которые она пишет проходят трехнедельную проверку», — добавил он.
В мае суд в Москве арестовал 25-летнюю крымскую татарку Ление Умерову, которой страна-агрессор инкриминирует «шпионаж».
Умерова провела пять месяцев в изоляторе в Северной Осетии, ей несколько раз продлевали административный арест
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец напомнил, что российские силовики задержали Ление Умерову 4 декабря 2022 года после пересечения грузино-российской границы — она пыталась вернуться в оккупированный Крым к онкобольному отцу. Россияне безосновательно обвинили девушку в «нарушении правил режимной зоны», а затем отправили под административный арест за якобы «неповиновение полиции».