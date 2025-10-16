Избежал отставки. Парламент Франции отклонил вотум недоверия премьеру Лекорню

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню сохранил должность после первого вотума недоверия , проведенного в четверг, 16 октября, объявив о приостановке спорной пенсионной реформы, чтобы заручиться поддержкой парламента.

Инициатива ультралевой партии Непокоренная Франция не набрала необходимых 289 голосов — лишь 271 депутат поддержал ее, поэтому Лекорню остался у власти.

Позже в этот же день ожидается второе голосование за вотум недоверия, инициированное ультраправым Национальным объединением Марин Ле Пен, которое также, вероятно, провалится, отмечает издание. Социалисты заявили, что временно поддержат правительство, поскольку Лекорню пообещал заморозить закон 2023 года, который постепенно повышал пенсионный возраст с 62 до 64 лет.



Сохранение Лекорню в должности позволяет избежать политического кризиса, который мог бы привести к досрочным выборам и усилению бюджетного хаоса. Это также успокоило инвесторов и снизило стоимость заимствований для Франции, пишет Bloomberg.

По данным издания, приостановление пенсионной реформы стало политическим ударом для президента Франции Эммануэля Макрона, для которого эта реформа была символом его экономической политики. По подсчетам правительства, такое решение будет стоить бюджету около 400 млн евро в 2026 году и 1,8 млрд евро до 2027-го.

Дальнейшая судьба пенсионной системы остается неопределенной — Лекорню заявил, что не будет применять статью 49.3 Конституции, которая позволяет принимать законы без голосования парламента. Это фактически передает контроль за законодательными инициативами депутатам и усложняет работу правительства меньшинства.

Социалисты уже выступают против сокращения расходов и замораживания социальных выплат, подчеркивая, что их нынешняя поддержка правительства не означает безусловного согласия с будущим бюджетом.

6 октября агентство Bloomberg сообщило, что премьер Франции Себастьян Лекорню ушел в отставку менее чем через 24 часа после того, как Макрон объявил состав правительства, в котором остались большинство высокопоставленных членов предыдущего кабинета. Это вызвало критику со стороны оппозиционных партий, которые стремились к переменам.

7 октября бывший премьер Франции Эдуар Филипп призвал президента Эммануэля Макрона уйти в отставку и объявить досрочные выборы из-за обострения политического кризиса в стране. Он считает, что после принятия бюджета Макрон должен «проявить инициативу» и дать возможность провести, по словам Филиппа, честную предвыборную кампанию на фоне потери поддержки даже среди союзников.

10 октября Эммануэль Макрон официально повторно назначил Себастьяна Лекорню на должность премьер-министра.

13 октября газета The Times написала, что Макрон отвергает призывы уйти в отставку на фоне правительственного кризиса.

14 октября президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что в случае вотума недоверия правительству Лекорню он распустит парламент вместо назначения нового премьера.