Лейбористы выступили за внеочередные парламентские выборы в Великобритании

Оппозиционная Лейбористская партия назвала приоритетным проведение внеочередных выборов в парламент Великобритании, но также поддерживает и идею референдума по условиям выхода из состава ЕС.

Формулировка была принята на ежегодной конференции лейбористской партии в Ливерпуле, на которой обсуждался процесс выхода Британии из ЕС.

"Если мы не сможем добиться всеобщих выборов, лейбористы должны поддержать все варианты, включая агитацию за публичное голосование (по условиям Брексит – Ред.)", - цитирует заявление Sky News.

Как пишут британские СМИ, сторонники сохранения Британии в ЕС и повторного референдума по Брексит были разочарованы тональностью заявления руководства.

Ранее лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что предпочел бы повторные парламентские выборы, и уже после их проведения стоило бы разработать новую тактику отношений с Брюсселем.

Ранее издание The Sunday Times сообщило, что советники премьера Терезы Мэй на фоне провала переговоров по Brexit начали подготовку к возможному проведению в ноябре 2018 года досрочных выборов в парламент. Целью проведения выборов может быть желание спасти переговоры по выходу из ЕС и кресло премьер-министра для Мэй.

Глава Совета ЕС Дональд Туск заявил, что предложенный Британией план мягкого выхода из ЕС не сработает. По его словам, соглашения по Brexit не будет без всеобъемлющей договоренности по границе между Ирландией, которая остается в ЕС, и Северной Ирландией.

Премьер ​​Мэй подтвердила, что переговоры по выходу страны из Европейского Союза "зашли в тупик".