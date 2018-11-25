25 ноября 2018, воскресенье

Лейбористы в Британии заявили, что сделают все для блокировки переговоров по Brexit

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин

Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии  Джереми Корбин заявил, что лейбористы объединятся с другими противниками Brexit, чтобы блокировать результаты переговоров.

 

Об этом сообщает Reuters.

"Это результат жалкого провала переговоров. Над будущим нашей страны и уровнем жизни населения нависает угроза", - сказал Корбин.

Он добавил, что лейбористы сделают все, чтобы осуществить альтернативный план разумной сделки по объединению страны.

Напомним, представители британской лейбористской партии заявляли, что собираются проголосовать против любого предложения по Brexit, которое может предложить правительство Терезы Мэй.

Ранее сообщалось, что Лейбористская партия назвала приоритетным проведение внеочередных выборов в парламент Великобритании и также поддерживает идею референдума по условиям выхода из состава ЕС.

 

Журнал НВ
по специальной цене

Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове