Лейбористы в Британии заявили, что сделают все для блокировки переговоров по Brexit

Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что лейбористы объединятся с другими противниками Brexit, чтобы блокировать результаты переговоров.

Об этом сообщает Reuters.

"Это результат жалкого провала переговоров. Над будущим нашей страны и уровнем жизни населения нависает угроза", - сказал Корбин.

Он добавил, что лейбористы сделают все, чтобы осуществить альтернативный план разумной сделки по объединению страны.

Напомним, представители британской лейбористской партии заявляли, что собираются проголосовать против любого предложения по Brexit, которое может предложить правительство Терезы Мэй.

Ранее сообщалось, что Лейбористская партия назвала приоритетным проведение внеочередных выборов в парламент Великобритании и также поддерживает идею референдума по условиям выхода из состава ЕС.