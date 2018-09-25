Лейбористы не поддержат проект правительства по Brexit - Reuters

Информационное агентство Reuters сообщает, что представители британской лейбористской партии собираются проголосовать против любого предложения по Brexit, которое может предложить правительство Терезы Мэй.

Отмечается, что "теневой" министр по делам Brexit Кир Стармер на собрании партии говорил, что политсила не поддержит "туманную сделку", которую предложит правительство.

"Никаких если и никаких но. И если премьер-министр думает, что мы пропустим туманную сделку… ей следует подумать еще раз", - заявил Стармер.

Он также считает, что в случае провала голосования в парламенте, лейбористы будут настаивать на проведении повторного референдума по Brexit.

Ранее сообщалось, что Лейбористская партия назвала приоритетным проведение внеочередных выборов в парламент Великобритании и также поддерживает и идею референдума по условиям выхода из состава ЕС.