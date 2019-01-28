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Легитимно: Песков прокомментировал присутствие российских наемников в Судане

Сегодня, 14:50
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Omar Mahdi/Twitter

Песков заявил, что российские наемники работают в Судане в качестве "инструкторов"

В Кремле утверждают, что наемники неофициальных российских частных компаний присутствуют в Судане легитимно.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает пропагандистский ресурс ТАСС.

"Действительно, инструкторы там работают, они уже работают значительное время. Это все в рамках двусторонних российско-суданских отношений, абсолютно легитимно", - сказал спикер Путина.

При этом он отказался приводить какие-то подробности их деятельности в Судане.

Напомним, ранее британская газета The Times рассказала об участии российских наемников в подавлении протестов жителей Судана против режима Омара аль-Башира, который находится в международном розыске за геноцид и преступления против человечности.

Теги:   Наемники Россия Дмитрий Песков Частная военная компания Вагнера Судан

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