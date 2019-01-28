Легитимно: Песков прокомментировал присутствие российских наемников в Судане Сегодня, 14:50 21 Цей матеріал також доступний українською Omar Mahdi/Twitter Песков заявил, что российские наемники работают в Судане в качестве "инструкторов" Omar Mahdi/Twitter

В Кремле утверждают, что наемники неофициальных российских частных компаний присутствуют в Судане легитимно.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает пропагандистский ресурс ТАСС.

"Действительно, инструкторы там работают, они уже работают значительное время. Это все в рамках двусторонних российско-суданских отношений, абсолютно легитимно", - сказал спикер Путина.

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При этом он отказался приводить какие-то подробности их деятельности в Судане.

Напомним, ранее британская газета The Times рассказала об участии российских наемников в подавлении протестов жителей Судана против режима Омара аль-Башира, который находится в международном розыске за геноцид и преступления против человечности.