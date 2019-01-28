Легитимно: Песков прокомментировал присутствие российских наемников в Судане
В Кремле
утверждают, что наемники неофициальных российских частных компаний присутствуют
в Судане легитимно.
Об этом заявил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает пропагандистский ресурс
ТАСС.
"Действительно,
инструкторы там работают, они уже работают значительное время. Это все в рамках
двусторонних российско-суданских отношений, абсолютно легитимно", - сказал
спикер Путина.
При этом он
отказался приводить какие-то подробности их деятельности в Судане.
Напомним, ранее
британская газета The Times рассказала об участии российских наемников в
подавлении протестов жителей Судана против режима Омара аль-Башира, который находится в международном розыске за геноцид и преступления против человечности.