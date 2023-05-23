В Москве задержали семейную пару за запуск воздушных шаров и флага легиона Свобода России — СМИ 23 мая, 10:52 В Москве запустили воздушные шары сине-белой расцветки (Фото:Скриншот/t.me/s/ostorozhno_novosti)

В Москве задержали семейную пару за запуск воздушных шаров и флага сине-белой расцветки — цветов флага легиона Свобода России, который проводит рейд в Белгородской области.

Об этом во вторник, 23 мая сообщил Telegram-канал Осторожно, новости.

Сообщается, что двое людей приехали на такси к пруду в Чертаново и достали из багажника связку бело-голубых шаров. Также установлено, что к шарам был прикреплен флаг такой же расцветки.

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Через три часа после запуска шаров в Восточном Бирюлево была задержана семейная пара, приехавшая в Москву из Гомеля — 34-летний Дмитрий Г. и 33-летняя Юлия Г. Их проверяют российские силовики.

Ранее легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

Местные власти объявили «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа уехала.

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводят исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.