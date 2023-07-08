Хотят получить выгоду от беспорядка в Кремле. Легион Свобода России анонсировал еще один рейд на территорию РФ 8 июля, 20:45 Легион Свобода России (Фото:t.me/legionoffreedom)

Бойцы Легиона Свободы планируют еще один трансграничный рейд на территорию России. Во время него они стремятся извлечь выгоду из беспорядка в Кремле, который держится после мятежа главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Об этом сообщил командир легиона Свобода России с позывным Цезарь, сообщает The Guardian.

«В течение следующего месяца или около того будет еще один сюрприз. Это будет наша третья операция. После нее будет четвертая, и пятая. У нас амбициозные планы. Мы хотим освободить всю нашу территорию», — заявил он.

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Цезарь описал недавнюю операцию его бойцов и Российского добровольческого корпуса возле города Шебекино в РФ как «локальный рейд и разведывательную операцию».

Как пишет издание, настоящее имя Цезаря, 49-летнего бывшего тренера по фитнесу из Сочи и Санкт-Петербурга, — Максимилиан Андронников.

Он признал, что его ополчение может функционировать только с помощью украинских военных, но заявил, что, оказавшись на территории России, они принимают собственные независимые решения. По его словам, бронетехника легиона в основном была взята с российских складов, захваченных в Украине.

Легион, состоящий из около 200 российских военных-добровольцев, совершал нападения в мае и в начале июня. Группировка заняла приграничные деревни возле российского города Белгород, вступила в столкновение с российской армией, взяла в плен 10 российских солдат. По словам Цезаря, во время операции были убиты два члена их легиона.

Командир добавил, что сообщения Кремля о больших потерях среди его бойцов являются смешными и преувеличенными: «Они переодевают трупы в украинскую форму и показывают по телевизору. Наши выглядят иначе. Это все была тупая ложь».

Цезарь считает, что восстание Пригожина ослабило Путина. Он также предполагает, что путинский режим падет до конца 2024 года.

1 июня бойцы Российского добровольческого корпуса объявили об очередном рейде в Белгородской области страны-агрессора.

4 июня они снова заявили, что с боями заходят в Белгородскую область.

Также добровольцы обратились к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову и заявили, что «в качестве жеста доброй воли» они «готовы отдать» ему пленных российских солдат за возможность пообщаться с ним лично, «обсудить текущую ситуацию в регионе» и будущее России в целом.

Гладков не явился на встречу в Новой Таволжанке для обмена пленных. Бойцы заявили о намерении передать российских пленных, взятых во время рейдов в Белгородскую область, в обменный фонд Украины.