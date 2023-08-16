Борьба с черным рынком. Правительство Германии одобрило законопроект о легализации каннабиса 16 августа, 19:08 Правительство Германии согласовало легализацию каннабиса, который позволит побороть черный рынок продажи марихуаны (Фото:Matias Baglietto/Reuters)

Федеральное правительство Германии согласовало проект закона о легализации каннабиса, который ранее был предложен Министерством здравоохранения Германии.

Как пишет Tagesschau, глава федерального Минздрава Карл Лаутербах назвал этот законопроект «долгосрочным изменением немецкой политики в отношении наркотиков».

В законопроекте предусмотрены следующие условия:

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Каннабис теперь будет изъят из списка запрещенных веществ в Законе о наркотиках ФРГ;

Лицам старше 18 лет разрешат хранить до 25 граммов каннабиса для собственного пользования или самостоятельно выращивать до трех кустов конопли;

Создание ассоциаций культивирования, которые позволят выращивать и распространять коноплю для продажи. Эти союзы будут иметь легальное право противодействовать черному рынку марихуаны.

Ранее предложенная Лаутербахом идея о продаже марихуаны в лицензированных специализированных магазинах не вошла в законопроект. По мнению Минздрава Германии, закон вступит в силу в конце 2023 года.

Легализация каннабиса в Украине — что известно

В апреле 2021-го Кабинет министров легализовал ряд препаратов на основе медицинского каннабиса. Оборот веществ Дронабинол, Набилон и Набиксимолс допускается только в форме лекарственных средств.

В законопроект № 7457, который разработало Министерство здравоохранения, предлагают регулировать оборот растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности.

В пояснительной записке отмечается, что конопля помогает лечить неврологические заболевания, в частности рассеянный склероз и эпилепсию, заболевания пищеварительного тракта, посттравматические стрессовые расстройства, нарушения сна, хроническую боль невропатического происхождения, используется для паллиативной помощи и т. д.

13 июля Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине.